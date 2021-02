Gothaer Fußball-Schiedsrichter hat Bruder als Vorbild

Die ganz große Euphorie brach bei Vater Jörg Drößler, nicht aus, als die Söhne Johannes (24) und Paul (18) über ihre Vorhaben mit dem „Familienoberhaupt“ sprachen. Verständlich, denn Jörg, damals Nachwuchstrainer beim FSV Wacker 07 Gotha, wollte gern, dass seine talentierten Jungs weiter Fußball spielen. „Sie waren in ihren Jahrgängen Leistungsträger und für ihre Mannschaften auch vom Charakterlichen her ganz wichtig", sagt der Vater.

Aber Johannes und Paul verfolgten ihren Weg und mittlerweile stehen nicht nur der Vater, sondern auch die Mutter und die Oma hinter den Schiris mit Namen Drößler. Paul hat jedoch danach noch länger bei Wacker gespielt und erst vor zwei Jahren die Fußballschuhe an den berühmten Nagel gehangen.

Schon im November 2014 ließ er sich zum Schiedsrichter ausbilden. Da er während des Lehrgangs das 12. Lebensjahr erreichte, durfte er dann auch Spiele pfeifen. Natürlich gab es einen familiären Grund, dass Paul zu diesem Ehrenamt kam. Sein Bruder war das Vorbild. Dass ein kleiner Nebenverdienst heraussprang, war für den heutigen Zwölftklässler ein weiteres Motiv, Johannes zu folgen.

Die ersten Spiele pfiff er bei den F-Junioren. Dann ging es wie bei vielen anderen Kollegen über den Nachwuchs in den Männerbereich des Kreises. Schon in der Saison 2018/19 wurde er bei Sichtungsspielen besonders beobachtet. Karl-Heinz Gläser, der vor kurzem aus dem Verbandsschiedsrichterausschuss verabschiedet wurde, Jürgen Muscat und Sandy Hoffmann, beide ebenfalls VSA-Mitglieder, haben sich den jungen Gothaer nicht nur angeschaut, sondern auch viele wertvolle Tipps gegeben.

In den Dank für die Unterstützung schließt er ausdrücklich auch seinen Coach Günter Supp ein. Der ehemalige Schiedsrichterobmann des Thüringer Fußball-Verbandes (TFV) aus Südthüringen und frühere Spitzenreferee, der auch auf 26 Länderspiele als Unparteiischer blicken kann, begleitet ihn seit zwei Jahren. „Das ist wirklich super und funktioniert prima."

Ab der Saison 19/20 war der angehende Abiturient schon Schiedsrichter der Landesklasse. Bereits ein Jahr später dann die Ankunft in der Thüringenliga. Dabei habe er, auch wegen Corona, etwas Glück gehabt, meint er. Covid-19 wollt es, dass es bislang nur bei einer Spielleitung blieb. Die Begegnung 1. SC 1911 Heiligenstadt gegen den FC Erfurt Nord war am 10. Oktober kurz vor dem erneuten Lockdown seine einzige Partie im Fußballoberhaus. Zusammen mit einem Einsatz im Landespokal und zwei Partien in der B-Junioren-Bundesliga stehen mit Stand 17. Februar vier Spiele zu Buche.

Mit 18 Jahren schon einige Höhepunkte

Zu den Höhepunkten in der noch kurzen, aber schon sehr erfolgreichen Laufbahn des 18-Jährigen mit sechs Spieljahren und rund 300 Begegnungen zählt er das Achtelfinale im Thüringenpokal SV 90 Altengottern gegen Wacker Nordhausen (1:3 n. V.) am 12. Oktober 19. Hier stand er bei Steven Greif an der Linie. Da gab es auch einen Platzsturm, was Paul zur Bemerkung veranlasst, dass diese Begegnung für ihn ein Lernspiel gewesen sein, aus der man sehr viel habe mitnehmen können.

Gefragt nach den eigenen Stärken kommt diese Antwort: „Ich kann natürlich nicht wie ein Dirk Honnef mit meiner jahrelangen Erfahrung glänzen. Meine Stärke ist es, auf dem Platz Präsenz zu zeigen und den Spielern trotz meines jungen Alters zu zeigen, dass ich ‚da’ bin und dass ich auch für sie da bin. Ich will zeigen, dass ich das Spiel mit ihnen gemeinsam gestalten und erfolgreich über die Bühne bringen will. Dennoch gebe ich den Akteuren zu verstehen, wer der Chef auf dem Platz ist.“

Doch wo soll es in Zukunft hingehen? „Ich bin erst einmal sehr froh darüber, was ich bisher mit der Thüringenliga, den Spielen in der Junioren-Bundesliga und der Assistenz in der Oberliga erreicht habe. Zwar braucht man auch immer Glück, aber dennoch muss die Leistung stimmen. Ich will mich zunächst erst einmal in der Thüringenliga und Junioren-Bundesliga etablieren und weiterhin Spaß am Pfeifen zu haben.“