Gothas Volleyballer vorzeitig im Urlaub

Am Freitag hatte Jonas Kronseder den ersten Schock verdaut. Die Entscheidung des deutschen Volleyball-Verbandes, die aktuell laufende Saison in den 2. Bundesligen vorzeitig abzubrechen, kam nicht überraschend. Wenn auch mit Wehmut, sieht der Trainer der Blue Volleys Gotha diesen Schritt als richtig an. So beendet der Verein die erste Saison unter dem neuen Trainer auf einem guten siebten Rang – fernab der Abstiegsplätze und mit einigen positiven Ausreißern nach oben.

Trotz der vorhersehbaren Entscheidung des Verbandes gab es viele Telefonate und Nachrichten mit Spielern und Verantwortlichen. Am Donnerstagabend saß Kronseder mit dem Präsidium des VC Gotha zusammen, um über die aktuelle Situation und die nahe Zukunft zu beraten. „Einfach ist das nicht, weil man nicht genau weiß, wann es weitergeht“, so Kronseder. Aus der Not versucht der Verein nun eine Tugend zu machen.

Vorzeitig im Urlaub

Nach dem letzten gemeinsamen Training entließ der Coach die Spieler in den vorzeitigen Urlaub. „Wir verlegen die Pause nach vorn und fangen dementsprechend früher wieder an“, sagt Kronseder. Im Mai will sich das Team wieder treffen, bis dahin gilt es für die Spieler, sich fit zu halten. „Jeder kann die Zeit nutzen, um selbst was für sich zu machen“, so Kronseder.

Immerhin bleibt dem Trainer ein wenig mehr Zeit, die Kaderplanung für die kommende Spielzeit anzugehen. Natürlich blickte Kronseder schon in den vergangenen Wochen über den Tellerrand und fasste potenzielle Neuzugänge ins Auge. „Ich habe aber jetzt noch mehr Zeit, die ich für die Zusammenstellung investieren kann“, sagt der Bayer. Rund 80 Prozent des aktuellen Kaders werden auch nächste Saison an Bord sein. „Bei ein, zwei Spielern ist es noch offen. Sie beenden ihre Ausbildung, dann wird man sehen, wohin der Weg führt“, weiß der Coach. Der Finne Lauri Jylhä sieht sich perspektivisch in der 1. Liga und wartet auf ein Angebot.

Sollte dies kommen, „kann ich verstehen, wenn er wechseln möchte“, meint Kronseder. Im Gegenzug sollen junge Spieler zum Team stoßen. „Ich würde gerne wieder deutsche Spieler haben“, sagt Kronseder, der zwei Akteure aus Friedrichshafen im Auge hat und auch sonst den Markt sondiert. Die schlechtesten Karten dürfte er dabei nicht haben. Die gute Arbeit in Gotha und die Aussicht auf viele Spielminuten hat sich in ganz Deutschland herumgesprochen. Dies dürfte Entscheidungen leichter machen – auch wenn jetzt noch niemand weiß, wann wieder regulär zur Vorbereitung gebeten wird.