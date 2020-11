Gräfentonnaer Christian Bickel schießt Tor des Monats

Aus über 47 Metern traf Christian Bickel für den Fußball-Regionalligisten Chemnitzer FC am 3. Oktober gegen den Berliner AK zum zwischenzeitlichen 2:2. Sein besonderes Tor wurde nun von den Zuschauern der ARD Sportschau zum Tor des Monats gekürt. Der Rot-Weiße Hedy Chaabi, dessen Treffer ebenfalls zur Auswahl stand, landete auf Platz fünf. Wir sprachen mit dem Gräfentonnaer über die Auszeichnung und die sportliche Situation.

Glückwunsch zum Tor des Monats. Was ging Ihnen durch den Kopf, als der Moderator den Sieg verkündete?

Ich hatte das gar nicht mehr so sehr auf dem Schirm gehabt, weil es ja doch schon eine Weile her war, als ich getroffen hatte. Und die Konkurrenz war sehr stark. Aber wir haben uns als Familie dann die Sendung live angeschaut, weil wir wissen wollten, wie die Abstimmung ausgeht. Als der Moderator meinen Namen sagte, habe ich mich gleich mit meiner Frau gefreut. Damit hatten wir nicht gerechnet.

Haben Sie in ihrer Karriere schon einmal ähnlich getroffen?

Das war auf jeden Fall eine Premiere, so ein Tor habe ich noch nie geschossen. Umso schöner fand ich jedoch, dass es ein extrem wichtiges Tor für uns als Mannschaft war, denn dadurch konnten wir noch 4:2 gewinnen.

Seit Ihrem Wechsel aus Zwickau im Sommer blühen Sie wieder auf, sind mit sechs Treffern bester Torschütze. Sie scheinen alles richtig gemacht zu haben…

Auf jeden Fall. Es läuft richtig gut. Ich habe immer gewusst, dass ich guten Fußball spielen kann, aber in Zwickau durfte ich das leider nicht mehr. In Chemnitz fühle ich mich sehr wohl, der Trainer hat mir seit dem ersten Tag Selbstvertrauen gegeben und gesagt, dass ich eine wichtige Rolle einnehmen soll. Insgesamt habe ich schon neun Tore erzielt, das ist eine gute Quote. Das Wichtigste ist aber, dass es wieder Spaß macht. Das hat mir in Zwickau gefehlt.

Als Tabellenneunter läuft es für Chemnitz aber noch nicht rund. Was fehlt in dieser Saison, um unter den Topteams zu stehen?

Vielleicht hat uns am Anfang zu lange der Rhythmus gefehlt, wir konnten uns als Team nicht so richtig finden. Die Pause werden wir aber nutzen. Wir dürfen weiterhin trainieren und hoffen, gestärkt aus dieser durch Corona so schwierigen Zeit herauszugehen.

Fußball wird in diesem Jahr durch Corona nicht mehr gespielt. Wie blicken Sie sportlich auf 2020 zurück?

Schwierig. Das erste halbe Jahr war nicht gut, deshalb war ich froh, dass es in einem neuen Verein weiterging. Da läuft es ganz gut. Der erneute Stopp ist sehr ärgerlich. Aber wenn man die Fallzahlen sieht, ist es schon Ordnung, dass die Verantwortlichen gesagt haben: wir unterbrechen das. Ich hoffe auf das neue Jahr, wenn sich alles beruhigt oder ein Impfstoff zur Verfügung steht, dass dann wieder ein wenig mehr Alltag einkehrt.