Graz wird wieder zum THC-Sehnsuchtsort

Wie im vergangenen Jahr in der Qualifikation treffen Nathalie Hendrikse (rechts) und ihr THC in der Euro-League auf Chambray Touraine. Am 3. Februar werden die Französinnen um Manon Houette in Bad Langensalza zu Gast sein.

Erfurt Die THC-Handballerinnen freuen sich auf Europa. Neben den schon schweren Euro-League-Gruppenspielen kommt es in den nächsten Monaten aber extrem dick. Zum Abschluss grüßt der Meister im Doppelpack.

Graz lockt erneut. Wie das Exekutivkomitee des Europäischen Handball-Verbandes (EHF) am Rande des WM-Finalwochenendes bestätigte, wird das Finalturnier der Frauen in der European League am 11./12. Mai wiederum in Österreich ausgetragen. Hamburg ist Gastgeber für das Final Four der Männer am 25./26. Mai.

Nach dem vierten Platz ist Herbert Müller in der Steiermark auf den Geschmack gekommen und erklärt Graz zum großen Saisonziel. „Es wird schwer“, sagt der Trainer des Thüringer HC mit Blick auf die Konkurrenz in der in zweieinhalb Wochen beginnenden Euro-League-Gruppenphase, „aber wir wollen uns hohe Ziele stellen“.

Erstes Spiel bei Lok Zagreb

Der erste Aufschlag von sechs Partien findet für die Thüringer Handballerinnen am 6. Januar bei Lok Zagreb in der kroatischen Hauptstadt statt. Die weiteren Gegner sind Dunarea Braila (Rumänien) mit der früheren Kreisläuferin Meike Schmelzer sowie Chambray Touraine aus Frankreich. Die ersten beiden jeder Gruppe kommen weiter. Der Kartenverkauf für die drei Heimspiele hat begonnen.

Die knackige Tour durch Europa fügt sich in einen vollen Bundesliga-Spielplan und machen die nächsten beiden Monate zu Schicksalsmonaten. In Summe sind vom Re-Start der Bundesliga am kommenden Mittwoch bei Oldenburg (18 Uhr) in den nächsten neun Wochen 15 Spiele zu bestreiten. Zum Abschluss am 24. Februar geht‘s zum Meister Bietigheim. Zwei Wochen später, nach einer Länderspielpause, kommt es zum erneuten Aufeinandertreffen mit dem Top-Favoriten im Pokal-Halbfinale.

Heimspiel am Ostersonntag

„Wir müssen von Anfang an da sein“, sagt Trainer Herbert Müller. Seit anderthalb Wochen ist er von der WM-Reise mit der österreichischen Auswahl zurück im THC-Mannschaftstraining. Von Donnerstag bis zum ersten Weihnachtsfeiertag bekommen die THC-Spielerinnen noch einmal frei, ehe die entscheidenden Wochen beginnen.

Von der Handball-Bundesliga Frauen und Eurosport haben sie derweil ein Osterspiel geschenkt bekommen. Im Rahmen der vereinbarten Fernseh-Übertragung gehört das Duell des 20. Spieltages zwischen dem THC und Dortmund zu drei Fernsehspielen im ersten Quartal des neuen Jahres. Stattfinden soll es am Ostersonntag (31. März) um 18.30 Uhr. Auch das Duell des THC in Metzingen am 27. Januar (19.30 Uhr) kommt im Free-TV.

Die THC-Gruppenspiele der European League im Überblick: