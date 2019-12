Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Greizer Ringer schließen Saison mit Niederlage ab

Mit 1108 Besuchern erlebte die Sporthalle in Greiz eine Rekordkulisse. Hinsichtlich des Zuschauerzuspruchs ist Greiz nach wie vor die Nummer eins in Deutschland. Das Ziel am letzten Kampftag, nach 2001 wieder die Endrunde der deutschen Mannschaftsmeisterschaft zu erreichen, wurde allerdings klar verfehlt.

Mit einer eklatanten 7:19-Heimniederlage gegen den SV Johannis Nürnberg rutschte der RSV Rotation in der Abschlusstabelle der Bundesliga-Südost noch auf den fünften Tabellenplatz ab. Die Greizer lagen nach allen bisherigen 13 Kampftagen nie schlechter als auf Rang vier. Neunmal war man Dritter, in den letzten sieben Runden in Folge. Umso schmerzhafter war der Fall. Und der lag – dazu später mehr – nicht nur an der Niederlage gegen Nürnberg.

Für die in dieser Höhe völlig unerwartete Heimniederlage der Greizer gibt es zwei Gründe. Zum einen reisten die Franken mit einer ungeheuer starken Mannschaft an. Die Greizer hatten den Hinkampf in Nürnberg zwar mit 17:11 gewonnen, doch der Vorstand des Nürnberger Fördervereins, Tino Noth, war fest davon überzeugt: „In der Rückrunde sind wir entschieden stärker.“

Davon konnten sich auch die Greizer Zuschauer überzeugen. Die Franken kamen mit einem Team nach Greiz, das noch stärker war als bei ihrer knappen 13:16-Heimniederlage vor zwei Wochen gegen den deutschen Vizemeister Heilbronn. Zum anderen musste der Greizer Trainer Tino Hempel auf drei seiner Stärksten verzichten. Neben dem frischgebackenen georgischen Meister Zurab Matcharshvili und Dawid Wolny war auch der WM-Dritte Magomedgadji Nurov nicht einsetzbar.

Die Nürnberger brachten ihre Stärksten bereits in den beiden Eröffnungskämpfen. Der Welt- und Europameister Nugzari Tsurtsumia aus Georgien bezwang Sven Cammin bereits kurz vor der Halbzeit mit 17:2. Auch der zweimalige Olympiateilnehmer Daniel Ligeti aus Ungarn schulterte den 20 Kilogramm leichteren Sebastian Wendel schon nach zwei Minuten.

Der 17-jährige Rasul Galamatov wurde in der fünften Minute vom Bulgaren Stoyan Iliev mit 16:0 bezwungen. Die Greizer, die nach drei Kämpfen bereits 0:12 in Rückstand gerieten, konnten nur drei Kämpfe für sich verbuchen.

Die nun nötige Aufholjagd verunsicherte die Greizer sichtbar. Selbst den siegreichen Ringern unterliefen beim Versuch, so schnell wie möglich Punkt um Punkt aufzuholen, um doch noch die Wende zu schaffen, einige „Leichtsinnsfehler, was teilweise aber auch an den technisch starken Gegnern lag.

Dawid Karecinski, vor dem Kampf für seine hervorragende Saison geehrt, dominierte gegen den ehemaligen deutschen Auswahlringer Deniz Menekse, wurde aber im Bestreben, drei Mannschaftspunkte zu erringen, bei einem Ausheber gekontert und musste sich mit einem 6:4-Sieg begnügen.

Martin Obst hatte in Nürnberg Eduard Tatarinov mit 16:0 bezwungen, diesmal kam er zu einen 10:1-Sieg. Unverwüstlich wie immer war Daniel Sartakov, der durch einen hart erkämpften 12:0-Sieg einen erfolgreichen Schlussstrich unter eine spannende Saison setzte. Zwei weitere optisch ausgeglichene Kämpfe im griechisch-römischen Stil gingen durch Punktabgaben im Bodenkampf verloren, der Ungar Zsolt Török unterlag dem Schweden Emil Sundahl 3:5, und der wieder aktivierte ehemalige Mannschaftskapitän Toni Stade wurde von Michael Lutz mit 3:1 bezwungen. Routinier Vladimir Gotisan musste sich dem deutschen Meister Tim Stadelmann mit 1:5 beugen und Igor Besleaga wurde vom ungarischen U -23-Europameister Zoltan Levai in einer kniffligen Situation überrascht und unterlag mit 0:11.

Burghausen-Niederlange bringt Tabelle durcheinander

Überschattet wurde der trotz seiner Bedeutung fair geführte Wettkampf durch eine merkwürdig zu nennende Überraschung an einem anderen Ort. In Schorndorf unterlag die seit 31 Kämpfen ungeschlagene Mannschaft von Wacker Burghausen gegen den Gastgeber. Dadurch kletterte der ASV Schorndorf vom fünften auf den dritten Platz, vorbei an Nürnberg und Greiz – und erhielt damit unerwartet die Chance auf den Einzug in die Endrunde.

Dass Burghausens Siegesserie so abrupt abreißen könnte, wurde sogar schon im Vorfeld gemunkelt. Die Oberbayern reisten mit einem zweitklassigen Team nach Schorndorf, mit dem sie vermutlich nicht einen Bundesliga-Kampf hätten gewinnen können.

Mit dem so herbeigeführten Ausscheiden Nürnbergs hat der Deutsche Ringer-Bund freilich ein Problem weniger. Der Streit um den womöglich unrechtmäßig startenden Nugzari Tsurtsumia, der auch in der Deutschen Ringer-Liga angetreten ist, zieht sich so nicht bis in die Endrunden-Kämpfe. In denen tritt nun auch Schorndorf nicht an. Der ASV schied im Losverfahren aus.