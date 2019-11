Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Greizer Ringer unterliegen Vizemeister Heilbronn 17:19

Die Greizer Bundesligaringer lieferten dem deutschen Vizemeister Red Devils Heilbronn einen großen Kampf und unterlagen am Sonnabendabend vor 905 Zuschauern nur knapp mit 17:19. Bis zum letzten Duell war der Mannschaftskampf offen, erst die 1:16-Niederlage von Daniel Sartakov gegen Haydar Yavuz besiegelte die Niederlage gegen den Vizemeister. Jedes Team hatte fünf Kämpfe für sich entschieden, so dass die Höhe der Siege den Ausschlag zugunsten der Gäste gab. „Wir haben einem Topteam der Liga Paroli geboten. Alle haben klasse gekämpft. Ich habe meine Mannschaft eingeschworen, die Überraschung ist möglich. Wir können ein Unentschieden erreichen - oder vielleicht sogar mehr“, sagte Trainer Tino Hempel. Zurab Matcharashvili (4), Dawid Karecinski (4), Igor Besleaga (2), Martin Obst (4) und Magomedgadji Nurov (3) hatten die Punkte für den RSV Rotation erkämpft. Der früher für Greiz ringende Patryk Dublinowski hatte den Mannschaftskampf noch einmal spannend gemacht, als er nach seiner 1:2-Niederlage gegen Martin Obst Kampfrichterin Saskia Buchwald „den Vogel“ zeigte. Die Leipzigerin disqualifizierte Dublinowski und Obst bekam vier Punkte - beim 2:1 wäre es ein Punkt gewesen - gutgeschrieben. „Greiz hat bei der Aufstellung gepokert. Dass sie eine starke Mannschaft haben, wussten wir schon vom Hinkampf. Wir sind froh, dass wir mit dem Sieg den zweiten Platz in der Gruppe zementiert haben“, sagte Trainer Patric Nuding und warb um Verständnis, dass der dreimalige Weltmeister Frank Stäbler nicht im Aufgebot stand. „Frank verfolgt seine internationalen Ziele. Es ist doch verständlich, dass er seinen Traum von Tokio 2020 nicht in einem Bundesligakampf der Vorrunde aufs Spiel setzen möchte.“