Bad Salzungen. Nach dem Futsal-Titelgewinn in Bad Salzungen treibt Kreisligist FSV Reinhardsbrunn die Vorbereitung im Freien voran.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Größter Erfolg der jungen Vereinsgeschichte

Ganz so ausschweifend wie gewünscht wurde beim FSV Reinhardsbrunn (noch) nicht gefeiert. „Wir sind so gegen acht wieder auseinandergegangen, denn es mussten ja alle am Montag wieder arbeiten. Aber diese Feier werden wir noch nachholen“, sagt Trainer Peter Pracht mit einem Tag Abstand.

Bevor der extra gecharterte Bus mit Spielern, Fans und Verantwortlichen aber wieder in der Heimat eintrudelte, war die Stimmung ausgelassen. „Wir haben im Bus schön gefeiert und mussten sogar noch einmal anhalten, weil das Bier alle war“, gab der Coach einen Einblick in die feucht-fröhliche Rückfahrt aus Bad Salzungen, wo der FSV bei der Futsal-Endrunde des KFA Westthüringen mit vier Siegen aus fünf Spielen überzeugte und sich verdient die Hallenkrone holte. Das spannende Turnier sah zeitweise einen Dreikampf zwischen Reinhardsbrunn, dem eigentlichen Favoriten Mosbacher SV und der SG Fortuna Remstädt. Und obwohl der MSV, Spitzenreiter der Kreisoberliga, im Vorfeld die besten Karten besaß, rechneten sich die Reinhardsbrunner ihre Chancen aus. „Wir waren ja voriges Jahr schon im Finale und sind dort unglücklich Zweiter geworden. Spielerisch gehörten wir diesmal wieder zu den besten Teams. Wir haben ja bis auf das Spiel gegen Mosbach keine Partie verloren“, zollt Pracht seinen Jungs Respekt. Gerade dieses 1:3 in einer intensiven Partie brachte noch einmal Spannung in die Endrunde. Bis dahin hielt sich Reinhardsbrunn schadlos und sammelte drei Siege, während der MSV patzte (1:1 gegen Wechmar, 0:1 gegen Remstädt). Im abschließenden Duell mit dem Letzten Diedorf musste der FSV gewinnen und tat dies letztlich mit dem 4:1 souverän. Dennoch war nicht nur Pracht ein wenig mulmig. „Man weiß ja, wie das dann ist. Da geht das Nervenflattern los, gerade, als wir das 1:1 gekriegt haben. Aber dann waren meine Jungs wieder voll konzentriert“, so der Coach, zumal die mitgereisten Fans für ordentlich Stimmung sorgten. Aus einer guten Mannschaftsleistung stachen Stürmer Christian Frank (bester Torschütze) und Keeper Christian Schleicher (bester Torwart) noch einmal heraus. Nach dem größten Erfolg der jungen Vereinsgeschichte liegt der Fokus nun voll auf der Vorbereitung im Freien. Denn der Aufsteiger führt die Kreisliga-Staffel 1 an, liegt derzeit mit Wacker Gotha II im Zweikampf. „Wir müssen uns vor keinem verstecken und wollen weiter oben dran bleiben“, meint Pracht, verweist aber auf schwierige Bedingungen. Das schwache Flutlicht lässt Training nur bedingt zu; ein Hartplatz wird nicht genutzt. „Wir müssen es nehmen, wie es ist. Aber wir forcieren unsere Vorbereitung trotzdem.“