Größter Erfolg für Boxer Dietmar Claus: Platz zwei bei Honved-Turnier

Gera. Der Geraer Schwergewichts-Boxer Dietmar Claus wird am 7. November siebzig. 98 Siege in 150 Duellen bei der SG Wismut

Begonnen mit dem Boxsport hat Dietmar Claus (kleines Foto), welcher heute seinen 70. Geburtstag begeht, erst mit 16 Jahren. Und zwar in seinem Geburtsort Rochlitz in Sachsen, wo er unter Trainer Alfred Uhlig schnell die ersten Erfolge erreichte. Neben seinem Armee-Meistertitel 1970 in Mühlhausen feierte der Schwergewichtler 1972 beim gut besetzten Honved-Turnier in Ungarn mit Rang zwei seinen international größten Erfolg.