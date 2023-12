Große Herausforderung für FSV Reinhardsbrunn

Gotha Nur wenige Thüringer Teams haben Lust auf die Hallenfußball-Meisterschaft. Umso größere Chancen haben Underdogs wie der seit 2020 amtierende Westthüringer Hallen-Meister

Große Herausforderung für Fußball-Kreisligist FSV Reinhardsbrunn: Das Team von Falk Stadler, aktuell Vorletzter der Westthüringer Staffel 1, nimmt am Vorrundenturnier zur Hallenlandesmeisterschaft des Thüringer Fußball-Verbandes teil. Diese wird zunächst in vier Vorrunden-Gruppen gespielt. Aus jeder Gruppe qualifizieren sich jeweils die zwei besten Mannschaften für die Endrunde, die am 4. Februar in Apolda ausgetragen wird.





Reinhardsbrunn trifft in seiner Gruppe 2 am 20. Januar in der Gothaer Herzog-Ernst-Schulturnhalle ab 14 Uhr auf die Landesklässler FC Union Mühlhausen und Wacker Bad Salzungen. Hinzu kommt noch die SG Mendhausen aus Südthüringen. Reinhardsbrunn war im Winter 2019/20 der letzte Titelträger vor der Corona-Pandemie gewesen, die zur Folge hatte, dass keine Hallenmeisterschaften mehr ausgetragen wurden. Auf Landesebene hatte sich damals der SC 03 Weimar durchgesetzt.

Nur drei Thüringenligisten am Start

Insgesamt ist das Interesse der Thüringer Teams an der größtenteils nach Futsalregeln ausgespielten Meisterschaft mäßig. Unter den 17 Teilnehmern finden sich lediglich drei Thüringenligisten. Es sind der 1. FC Eichsfeld, Union Mühlhausen und Preußen Bad Langensalza. Einziger Starter aus der Staffel 3 der Landesklasse ist Wacker Bad Salzungen. Auch die SG Gospenroda zählt zur Masse, die keine Lust auf den Hallentitelkampf hat. tr/lan