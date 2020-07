Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Große Resonanz im Weimarer Ilmpark

Am vergangenen Samstag veranstaltete der VfB Oberweimar auf seinem Parksportplatz im Ilmpark ein Schnuppertraining für Mädchen und Jungen ab vier Jahren. Bei bestem Sommerwetter fanden mehr als 20 junge Kicker mit Eltern und sogar Großeltern den Weg auf den Trainingsplatz.

Dort wurden sie durch die Nachwuchstrainer des VfB in Empfang genommen und in eine der Gruppen „Spiele“ oder „Dribbling“ eingeteilt. Während bei der Spiele-Gruppe der Spaß an der Bewegung im Vordergrund stand, drehte es sich bei den Dribblern schon richtig um den Ball. Da zeigten schon einige großes Geschick beim Umgang mit dem runden Leder. Während des Trainings konnten sich die Eltern ausgiebig mit den Vertretern des Vereins unterhalten und ihre Fragen loswerden.

In den regelmäßigen Pausen stillten die Kinder ihren Durst mit kostenlosen Wasserflaschen. „Leider mussten wir dieses Jahr auf eine größere Bewirtung mit Kaffee, Kuchen und Bratwurst verzichten“, sagt Vorstandsmitglied Frank von der Weth. „Es gilt immer noch unser Hygienekonzept, und dies verbietet unter anderem das Anbieten von Speisen und offenen Getränken.“ Die Gäste zeigten dafür jedoch ausnahmslos Verständnis.

Die Kinder hatten sichtlich Spaß und freuten sich zum Abschluss noch über einen nagelneuen VfB-Sportbeutel. Auch die Verantwortlichen waren mehr als zufrieden. „Bei den schwierigen Umständen dieses Jahr waren wir lange nicht sicher, ob ein solcher Tag überhaupt angenommen wird. Aber die große Resonanz und das sehr positive Feedback haben uns im Nachhinein bestätigt, dass die Kinder immer noch Spaß an der Bewegung und dem Miteinander haben“, sagte von der Weth.