Große Übersicht: Diese Spieler kommen und gehen bei allen Vereinen der Thüringenliga

Carlo Preller (mittig im Bild, ehemals An der Fahner Höhe) bei seinem Abschiedsspiel gegen An der Warthe Nöda

Erfurt. Das Spielerkarussell dreht sich bei den Thüringer Fußballvereinen vor der neuen Saison. Unsere Übersicht über Zugänge und Abgänge in der Thüringenliga.

Im August will der Fußball in die neue Saison starten. Spieler werden daher zur Verstärkung umworben, um mit einem möglichst schlagkräftigen Team in die neue Spielzeit zu gehen.

Hier die Übersicht für die Vereine der Thüringenliga:

Thüringenliga - Zugänge Verein Spieler (Vorheriger Verein) BSG Wismut Gera James-Kevin Nahr (Einheit Rudolstadt)

Leon Seefeld (FSV Schleiz)

Julius Grabs (Thüringen Weida)

Liam Floßmann (FSV Martinroda)

Philipp Sovago (VFC Plauen)

Robin Paulick (Thüringen Weida)

Maurice Fromm (FSV Zwickau U19)







FC Thüringen Weida Björn Stegemann (Motor Zeulenroda)











FC Schweina-Gumpelstadt Justin Frank (Bad Salzungen)

Phil Pulkus (Bad Salzungen)

Louis Schlundt (Herpfer SV)

Tamino Gratz (1.SC Feucht)



FC Saalfeld /

1. SC 1911 Heiligenstadt Robin Vogt (FC Eichsfeld)





FSV Ohratal Lucas Weis (FSV Martinroda)

Christopher Bomba (FC Borntal Erfurt)

Jannes Fittje (FSV Waltershausen)

Robert Eckhardt (Fahner Höhe II)

Tony Müller (FSV Martinroda)

SV SCHOTT Jena / FSV Schleiz /





SpVgg Geratal

Yannis Roth (Herpfer SV)

Niclas Dörfler (Geratal II)





BSV Eintracht Sondershausen / FSV Preußen Bad Langensalza Niklas Wiesner (Wacker Gotha)





SV BW Neustadt/Orla Julian Sämann (Thüringen Weida II) 1. FC Eichsfeld /





FC Union Mühlhausen / FC An der Fahner Höhe /





FSV Wacker Nordhausen /