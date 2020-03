Grün-Weiß Stadtroda: Die Sehnsucht nach dem Wettkampf

„Endlich.“ Das ist das erste Wort, das Steffen Richter von sich gibt, wenn man ihn auf den Rückrundenauftakt der Landesklasse anspricht. Natürlich bleibt es nicht bei jenem simplen Adverb, welches jedoch schon für sich allein recht eindrucksvoll verdeutlicht, wie sehr der Trainer von Grün-Weiß Stadtroda dem ersten Punkt- und Heimspiel am Sonnabend entgegenfiebert.

Er habe den „richtigen Wettkampf“ schlichtweg vermisst. „Du kannst trainieren und trainieren, kannst Testspiele absolvieren und dergleichen, doch ein Spiel, bei dem es um Punkte geht, kann man nicht wirklich simulieren. Das besitzt eine ganz eigene Atmosphäre“, sinniert Richter. Ja, ihm habe etwas gefehlt, diese Melange aus Anspannung, Adrenalin, Druck, Euphorie und auch Enttäuschung. Er sei jedoch nicht der Einzige in den Reihen der Grün-Weißen, der den Wettkampf während der Winterpause irgendwann vermisst hat. Im Gegenteil, die einhellige Meinung laute bei Stadtroda: „Endlich“.

Ein Spieler, der wie kein anderer für diese Mischung aus eben Anspannung, Adrenalin, Druck, Euphorie und Enttäuschung bei einem Punktspiel stand, war in den vergangenen Spielzeiten Karl Grohs. Doch der Kapitän der Grün-Weißen wird am Sonnabend gegen Traktor Teichel nicht auflaufen können, da ihm einer seiner Knöchel noch äußerst hartnäckige Probleme bereitet. „Das ist natürlich ein Verlust“, sagt Richter. Das Kapitans-Amt, welches Grohs innehat, wird am Sonnabend Florian Klinger übernehmen.

Erfreulicher sieht es da schon im Falle von Dominik Hoffesommer aus. Der 25-jährige Linksaußen arbeitet seit neuestem für Eintracht Braunschweig, wird Grün-Weiß Stadtroda jedoch erhalten bleiben. An den Wochenenden wird der in Jena lebende Linksaußen laut Steffen Richter stets zugegen sein, wird außerdem aller 14 Tage an den Trainingseinheiten der Rod`schen Möhre versuchen teilzunehmen. Gegen Teichel wird das Energiebündel Hoffesommer auf jeden Fall auflaufen.

Ebenfalls in der Startformation der Kicker aus dem Saale-Holzland-Kreis wird am Sonnabend Simon Fuchs stehen, der während der Hinrunde im Ausland verweilte. So ist es nicht weiter verwunderlich, dass der Stürmer in der Spielzeit 2019/20 erst vier absolvierte Partien vorzuweisen hat, dafür aber schon drei Tore sein Eigen nennen darf. Richter ist natürlich froh, dass der pfeilschnelle Stürmer wieder mit an Bord ist. Außerdem lobt der Trainer seinen Hip-Hop-Schützling für dessen Einstellung: „Simon ist der einzige Spieler, der wirklich an allen Trainingseinheiten teilgenommen hat. Das ist sehr vorbildlich.“

Im April wird dann wohl auch allem Anschein nach Mittelfeldakteur Robin Gerdemann wieder in den Diensten der Grün-Weißen stehen, der derzeit noch in Irland ein Auslandspraktikum absolviert.

Die Vorbereitung sei indes eher durchwachsen dahergekommen. „Alle Spieler hatten ihre Höhen und Tiefen. Bei einer Trainingseinheit waren sehr viele anwesend, dann war die Teilnahme mal wieder sehr überschaubar. Wir hatten eigentlich alles dabei, einen bunten Mix, von dem wir uns aber nicht entmutigen lassen haben. Wir waren stets zuversichtlich und sind davon ausgegangen, dass sich alles zum Positiven wenden wird“, sagt Richter.

Und das Saisonziel? „Wir werden nicht von Aufstieg reden. Wir werden davon reden, dass wir jedes Spiel gewinnen wollen“, sagt der Trainer entschlossen, der mit seinem Team auf Platz fünf der Liga überwinterte. Die ersten sechs Teams der Liga – Neustadt (29), Schleiz (26), Jena-Zwätzen (26), Saalfeld (26), Kahla (24) und eben Stadtroda (24) – würden lediglich fünf Punkte trennen. Bei der Konstellation sei alles möglich, betont Richter.

Der Auftaktgegner Traktor Teichel, der Platz elf innehat, sei zum Anfang der Saison ein absoluter Konkurrent gewesen, gibt Steffen Richter indes zu bedenken und verweist damit auch auf das Hinspiel, welches die Fußballer aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt mit 2:1 für sich entscheiden konnten. Jedoch mussten die Traktoristen gen Ende der Spielzeit auch die eine oder andere Niederlage über sich ergehen lassen, sodass der formidable Auftakt zur Rückrunde wie eine Mär aus längst vergangenen Tagen daherkommt. Doch der Stadtroda-Coach weiß zu berichten, dass zuvor schmerzlich vermisste Spieler nun wieder in das Geschehen bei Teichel eingreifen würden. „Mit Halbherzigkeiten werden wir gegen Teichel nicht viel ausrichten können“, mahnt der Trainer, der jedoch auch betont, dass er diesbezüglich seinen Spielern vertraut, dass sie alles abrufen werden, um den Rückrundenauftakt siegreich zu gestalten.