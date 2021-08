Grün-Weiß Stadtroda: Testspiel von Verletzung überschattet

Ohrdruf. Peter Dauel stimmte das altvertraute Klagelied an. Mal wieder sei der Kader recht überschaubar gewesen; lediglich zwölf Spieler hätten die Reise gen Ohrdruf am Sonnabend angetreten.

Peter Dauel stimmte das altvertraute Klagelied an. Mal wieder sei der Kader recht überschaubar gewesen; lediglich zwölf Spieler hätten die Reise gen Ohrdruf am Sonnabend angetreten. Außerdem habe man gemerkt, dass sein Team binnen weniger Tage drei Spiele – Eurotrink Kickers Gera, FC Thüringen Weida und am Sonnabend noch der FSV 06 Ohratal – absolviert hatte. Schwere Beine und so… Daher zeigte sich der Trainer von Grün-Weiß Stadtroda mit dem 2:2 gegen die Kicker aus dem Ohratal, die in der Thüringenliga ihr Tagwerk verrichten, durchaus zufrieden. Zweimal gingen die Gäste in Führung: zum einen traf Andreas Lelle (7.), zum anderen Simon Fuchs (48.). Den Gegentoren (19., 73.) gingen indes Standards voraus. Wirklich etwas zu beanstanden hatte Dauel nicht – zumindest wenn es um das Dargebotene seiner Kicker ging. Vielmehr kreisten seine Gedanken – durch und durch besorgt – um eine Personalie: Mittelfeldakteur Paul Weise. „Ohne gegnerische Einwirkung riss bei ihm das Kreuzband – und das überschattet alles. Wen interessiert da noch das Ergebnis. Wenn er Glück hat, ist es lediglich das Außenband.“