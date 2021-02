Gündogan kann sich Karriereende bei Man City vorstellen

Berlin. Fußballprofi Ilkay Gündogan kann sich ein Karriereende beim englischen Premier-League-Club Manchester City durchaus vorstellen.

"Die Art und Weise, wie hier gearbeitet wird, nicht nur sportlich, sondern auch alle Bereiche drumherum, habe ich in dieser Art und Weise noch nie gesehen in meiner Karriere", sagte der 30-Jährige in einem Sky-Interview.

Im Team von Startrainer Pep Guardiola fühlt sich der DFB-Nationalspieler, der im Sommer 2016 von Borussia Dortmund nach Manchester wechselte, gut aufgehoben. "Ich habe das Gefühl, der Club ist mehr als nur der Fußball an sich", sagte Mittelfeldspieler Gündogan, "und es ist einfach ein schönes Gefühl, ein Teil dieser Familie zu sein."

Man City ist aktuell Spitzenreiter der Premier League; am Mittwochabend waren die Citizens zudem ins Viertelfinale des FA-Cups eingezogen.

