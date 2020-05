Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gutem Teistunger Rückrundenstart folgt die Zwangspause

Fußball-Verbandsligist FC Wacker Teistungen hat bisher eine turbulente Saison hinter sich. Derzeit stehen die Eichsfelder als Tabellenzwölfter nach 17 Spieltagen mit fünf Siegen, drei Unentschieden und neun Niederlagen mit 20:35-Treffern bei 18 Punkten.

Im Ranking der Heimmannschaften nimmt man die gleiche Position ein. Nach neun Partien wurden hier drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen erreicht (9:12- Tore, 11 Punkte). In der Auswärtstabelle belegen die Teistunger nach acht Matches mit zwei Siegen, einem Remis und fünf Niederlagen den elften Platz (11:23 Tore, 7 Punkte).

Nach gutem Start mit zwei Siegen an den ersten drei Spieltagen, darunter das 4:1 im Derby beim SC Heiligenstadt, unter dem damaligen Coach Mathias Eckert folgte eine elf Spiele dauernde Durststrecke ohne Sieg und der Sturz in den Tabellenkeller. Unter Interimscoach Dario Pizzano wurde am letzten Spieltag der Hinrunde beim 4:0-Erfolg gegen BSV Eintracht Sondershausen die Negativserie beendet und der höchste Saisonsieg eingefahren. Die höchste Pleite musste man beim 0:5 gegen SC 03 Weimar einstecken.

Seit Ende Januar ist Volker Reinhardt der verantwortliche Trainer bei Wacker, der für neuen Schwung gesorgt hat. „Wir haben mit einer Systemumstellung schnell Fuß gefasst, sind mit den beiden Siegen gegen den Tabellenzweiten SV Ehrenhain (1:0) und bei der SG TSV Gera-Westvororte (3:2) super in die Rückserie gestartet und haben uns vom Tabellenende entfernt“, berichtet der 55-jährige Teistunger Neu-Coach.

Trotz des Abstiegskampfs sind die Eichsfelder mit 29 Gelben Karten und einem gelb-rot-bedingten Platzverweis das drittfairste Team im Thüringer Oberhaus. Insgesamt kamen 27 Spieler zum Einsatz. Routinier André Hackethal war in allen siebzehn Matches dabei, dicht dahinter folgen Keeper Norbert Baran und Adrian Jan Konrad mit jeweils 16 absolvierten Partien.

Die zwanzig erzielten Treffer verteilen sich zehn Akteure, wobei Maciej Wolanski davon allein zehn markierte. Der schnelle polnische Angreifer liegt damit auf dem fünften Platz der Torjägerliste. 741 Zuschauern besuchten die neun Heimspiele, im Durchschnitt 82 pro Spiel. Die meisten kamen beim Gastspiel von Oberligaabsteiger Wismut Gera mit ihren reisefreudigen Fans (110).

„Auf das Derby gegen den 1. SC Heiligenstadt hatten wir uns schon gefreut. Das steht dann wohl als nächstes an, wenn es irgendwann weitergeht“, meinte der Wacker-Trainer, der statt einer Fortsetzung im Herbst für einen Abbruch der Saison ohne Auf- und Absteiger ist.