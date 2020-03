GVC-Damen bleiben ohne Punkt

Dass es schwer werden würde, war von vornherein klar. Am Sonnabend erwarteten die Thüringenliga-Volleyballerinnen des Geraer VC in Lusan das derzeitige Spitzenduo aus der höchsten Spielklasse des Freistaats und mussten letztlich zwei Niederlagen hinnehmen.

Sowohl gegen Tabellenführer VfB Suhl 91 II als auch gegen die zweitplatzierte Regionalliga-Reserve des 1. VSV Jena 90 musste sich der Petersen-Sechser mit 1:3 geschlagen geben, was unterm Strich wiederum keinen Punktezuwachs bedeutete. „Gerade gegen Suhl haben es die Mädels gut gemacht. Den ersten Satz gewinnen wir sogar mit 25:21, finden auch dann gut in den zweiten Durchgang. Aber irgendwann schleichen sich Fehler ein und die nutzt ein Team wie Suhl gnadenlos aus“, resümierte GVC-Trainer Björn Petersen nach der 1:3-Niederlage im ersten Spiel. „Da fehlt es uns dann an der Cleverness, an der Durchschlagskraft im Angriff“, so der Coach. Suhl II sicherte sich mit dem Auswärtserfolg praktisch die Rückkehr in die Regionalliga.

Gegen den 1. VSV Jena 90 II wollten die Gastgeberinnen im zweiten Spiel des Tages unbedingt punkten. Vor zwei Wochen hatte der GVC beim Hinspiel in der Saalestadt noch eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben und mit 2:3 den Kürzeren gezogen. Aber auch daraus wurde nichts.

Jena erwischte den besseren Start, gewann die ersten beiden Durchgänge mit 25:22 und 25:13. Erst danach rappelten sich die Geraerinnen auf und verhinderten mit einem 27:25 ein allzu schnelles Ende. Ein 22:25 im vierten Satz besiegelte die Niederlage dann doch. In der Tabelle verweilt der Petersen-Sechser mit nur vier Siegen in 14 Begegnungen auf Rang sieben unter zehn Mannschaften und muss nächste Woche beim Gastspiel beim Vorletzten in Altenburg aufpassen, nicht noch in den Abstiegsstrudel zu geraten.

Auch für die GVC-Herren war am Wochenende nichts zu holen. Vom Spitzenreiter VC Gotha II wurde der Roll-Sechser mit einer 0:3 (16:25, 19:25, 12:25)-Packung nach Hause geschickt und ist derzeit ebenfalls Tabellensiebenter. Am nächsten Sonnabend empfangen die Geraer dann Schlusslicht VC Jena 08 und den Schmalkalder VV und wollen dabei ihr Punktekonto aufbessern.