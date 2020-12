Häßner-Zwillinge sagen „Goodbye Deutschland“

Die Brüder Julian (re.) und Philipp Häßner, hier beim Treffurter Stadtlauf vorneweg rennend, trainieren und studieren ab Januar an einer Uni in Arkansas

Berka/Werra. Die Lauf-Asse aus Berka/Werra haben Sportstipendien an der „University of Central Arkansas“ erhalten.

Julian und Philipp Häßner zählen zu den besten Langstreckenläufern Thüringens. Ihre flinken Beine bringen sie nun bis nach Amerika. Mit einem Sportstipendium in der Tasche wagen die Zwillinge aus dem provinziellen Heimatstädtchen Berka/Werra den Sprung über den großen Teich und werden nach dem Jahreswechsel an der University of Central Arkansas (UCA) in Conway einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Auf der einen Seite schmerze der Abschied von Familie und Freunden, auf der anderen Seite sei die Vorfreude groß, wie sie erzählen.