Halbzeit: Alle Jahre wieder Messi und Ronaldo

Es kann nur einen geben! Gemeint ist nicht Christopher Lambert aus dem 1980-er-Jahre-Kultfilm „Highlander“, sondern Robert Lewandowski. Wer außer dem Bayern-Star, der sich schon Europas Fußballer des Jahres nennen darf, hätte den Titel des Weltfußballers mehr verdient? Der Pole ballerte seine Münchner zu drei Titel und sich selbst zu drei Torjäger-Kanonen in Champions League, Bundesliga und DFB-Pokal. So dominant wie er in der vergangenen Saison trat selten ein Stürmer auf. Zudem ist der mittlerweile 32-Jährige im Laufe der Jahre gereift und hat sich auch zu einem ausgezeichneten Vorlagengeber gemausert.

Und dennoch muss er bei der Titelvergabe am Donnerstag zittern, denn die beiden Kandidaten neben ihm heißem Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Wenn Sie jetzt fragen sollten, was diese beiden 2020 Herausragendes geleistet haben sollen, stehen Sie nicht allein da. Wo war der argentinische Zauberfuß beim 2:8 seines FC Barcelona gegen Bayern München im Viertelfinale der Champions League? Und ein Ronaldo konnte auch nicht das Achtelfinal-Aus von Juventus gegen Lyon verhindern.

Verstehen Sie mich nicht falsch! Die fußballerische Qualität von beiden, im zurückliegenden Jahr insbesondere jene vom Portugiesen, steht außer Frage. Trotzdem muss die Frage erlaubt sein, ob die Dominanz der Superstars über die Kollegen seit 2008 so groß war, wie es uns ein Blick in die Liste der Weltfußballer suggeriert? In diesen zwölf Jahren schaffte es mit dem Kroaten Luka Modric nur ein Spieler, Messi (6) oder Ronaldo (5) den Titel zu entreißen.

Zufall? Wohl kaum. Denn die Beliebtheit spielt mittlerweile eine gewichtige Rolle. Zu je gleichen Teilen wählen Fans, Journalisten, Nationaltrainer und Nationalmannschaftskapitäne den Besten der Besten. Während Lewandowski bei den beiden zuletzt Genannten die Nase vorn haben dürfte, ist er vor allem bei den Fans der Außenseiter gegen diese beiden zur Weltmarke hoch gepushten Spieler. Und die Vergangenheit hat leider auch gezeigt, dass sich die Journalisten außerhalb Europas bei ihrem Abstimmungsverhalten nicht zwangsläufig von der gezeigten Leistung leiten lassen. Vielleicht sollte der Weltverband Fifa den Titel in „Beliebtester der Spieler des Planeten“ umbenennen.

So eine Farce war diese Wahl übrigens nicht immer, der erste offizielle Weltfußballer 1991 ein gewisser Lothar Matthäus. Bisher ist er auch der einzige Deutsche, der sich so nennen durfte. Ein zweiter Platz von Oliver Kahn 2002 ist die zweitbeste deutsche Platzierung und die beste eines Torhüters.

Allerdings nur bei dieser Auszeichnung, von denen es mittlerweile eine ganze Menge gibt, die im Laufe der Jahre zudem noch ihre Bedeutung verändert haben. Um das entstandene Wirrwarr zu entwirren, fängt man am besten beim Ballon d’Or an, dem „Goldenen Ball“ der Fachzeitschrift France Football, dem prestigeträchtigsten, weil ältesten Titel.

1956 eingeführt, galt er viele Jahre als Auszeichnung für Europas Fußballer des Jahres. Deutsche Titelträger waren neben Matthäus noch Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Rummenigge und zuletzt 1996 Matthias Sammer. Mit dem Russen Lew Jaschin gewann in all den Jahren 1963 nur ein einziges Mal ein Torwart.

Weil die Franzosen Anfang der 1990er durch die Einführung des Fifa-Weltfußballers einen Bedeutungsverlust fürchten mussten, lockerten sie angestaubte Regeln, öffneten sich selbst immer mehr hin zu einer Weltfußballer-Wahl und schlossen sich 2010 sogar mit der Fifa zusammen. Ein Umstand, den 2011 wiederum die Uefa nutzte, um die nun vakante Auszeichnung von Europas Fußballer des Jahres zu vergeben. Dumm nur, dass der Ballon d’Or, der in diesem Jahr wegen der ungleichen Chancen während der Pandemie gar nicht vergeben wird, seit 2016 von der Fifa wieder getrennt existiert, es mittlerweile also drei Einzelauszeichnungen zu gewinnen gibt.

Verwirrend und verrückt zugleich, was einmal mehr zeigt, wie verstritten die Fußball-Welt ist. Hoffen wir, dass sie sich zumindest auf Robert Lewandowski als den Besten der Besten im Jahr 2020 einigen kann.