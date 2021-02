Corona, Rotz und Rippenbruch

Der Radio-Kollege zwei Tische neben mir ist kerngesund. Anders wäre er auch nicht auf das Gelände der Bob-Bahn am Kohlgrund gekommen. Keine Erkältungssymptome, negativer Covid-Test, FFP2-Maske. Alles sicher in Altenberg.

Vor einem Jahr keuchte und rotzte eben dieser MDR-Kollege maskenlos direkt neben mir und warf Paracetamol im Stundentakt ein. Die WM-Reportage musste schnell auf den Sender. Sein damaliger Zustand hätte heute wohl zur Einweisung ins Hospital gereicht. Im Februar 2020 klopfte Corona zwar schon laut an die Tür. Doch durften damals noch die Fans mit Francesco Friedrich feiern, nachdem am Eingang zuvor Fieber gemessen wurde.

Ein Jahr später logiere ich wieder im Lugsteinhof direkt an der tschechischen Grenze. Panorama-Zimmer, das große Ferienhotel ist bis auf zwei Dutzend WM-Gäste leer. 2020 saßen Chinas Skeletonis einen Frühstückstisch weiter und man machte Corona-Späße. Diesmal begrüße ich Großbritanniens Bob-Team. „No Mutations. Wir sind alle negativ und schon seit Neujahr auf dem Kontinent“, beruhigt mich der Cheftrainer.

Außer den rasenden Schlitten ist jetzt vieles anders. Doch mein Jubiläum wollte ich mir nicht entgehen lassen. Live ist live heißt es für den Sportreporter. Da trotzt man gern auch Corona. Seit 30 Jahren begleite ich die Thüringer von Hoppe bis Hannighofer bei der Bob-WM. Da gibt es was zu erzählen.

Fangen wir mit dem Super-Gau für einen Journalisten an. Zweimal hatte Wolfgang Hoppe 1991 und 1995 den Vierer-Titel geholt, als ich vor Ort in Altenberg und Winterberg war. Zwei Jahre später riss die Serie in St. Moritz. Glaubte ich jedenfalls fest nach der Siegerehrung, als sich drei Schweizer Teams mit Sekt bespritzten. Hoppe Vierter, Kommentar und Aufmacher fix formuliert. Wir wollten los. In Erfurt wartete schließlich einen Tag später Gail Devers, die damals berühmte Hürdensprinterin mit den endlosen Fingernägeln zum Interview vorm Indoor. Was wir nicht wussten, die Jury tagte noch. Eine Schraube, verloren in der Bahn, ließ die Kontrolleure noch einmal genauer hinschauen bei den roten Boliden.

„Schweizer disqualifiziert, Hoppe Weltmeister“, tönte es aus dem Autoradio, als ich aus dem Pfändertunnel wieder ans Licht kam. „Wir haben es nicht gehört“, hielt sich mein leider inzwischen verstorbener Suhler Kollege die Ohren zu. Wlan oder so was ähnliches existierte damals nicht.

Auf einer Raststätte telefonierten wir. Handys hatte wir noch nicht. Mein Chef Helmut war sauer, fast nichts von meinem Text war verwendbar. Ich versuchte Hoppe zu erreichen, der Chef formulierte um, als Ghostwriter.

Zehn Jahre später ging zunächst alles gut. Wieder St. Moritz. Ich machte traditionell meine Bahnbegehung. An der Sunny Corner rutschte ich aus, knallte auf den Rücken. Luft weg, kam auch lange nicht wieder. Im Ziel fragte ich den Mannschaftsarzt, was man tun könne. „Na die Rippe steckt ja wohl nicht in der Lunge, mach Eis drauf und nimm Schmerztabletten und lass es zu Hause röntgen“, sagte Doc Schneider.

Ich hackte mir einen großen Eiswürfel aus dem Parkplatzschnee, zog die WM noch zwei Tage durch. Die 650 Kilometer nach Hause mit vielen Serpentinen und die Krankenwochen danach waren härter als jedes Bobrennen.

Dass Kanada von den Bayern entdeckt wurde („Koana da“), erfuhr ich 2005 in Calgary. Kaum ein Zuschauer aus der nahen Millionenstadt verirrte sich an den Olympia-Eiskanal. Schön war es trotzdem, ein Ausflug zum Lake Louise blieb wie André Langes Vierer-Triumph unvergesslich. Bis mein DPA-Kollege feststellte, dass seine Sekretärin seinen Flug wegen der Zeitverschiebung einen Tag zu früh gebucht hatte und diesmal ich als Ghostwriter einspringen musste.

Nett war es auch 2009 in Lake Placid, wo eigentlich meine Jubiläums-WM dieses Jahr steigen sollte. Allerdings hatte ich bei der Hotelwahl nicht genau hingeschaut. Mein dünnwandiges Zimmer lag neben der berühmten Zig-Zag-Bar, wo laut „Feiermeister“ Lange täglich „Schädelfluten“ angesagt war.

Mein nächster Corona-Test findet übrigens am Mittwoch in der Freiwilligen Feuerwehr von Oberbärenburg statt. Wie bei den Athleten herrscht eine gewisse Spannung da. Ob meine Jubiläums-WM weitergeht.