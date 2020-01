Halbzeit in der Kreisliga: FSV Hirschberg

Die Trauben in der Kreisliga hängen offenbar merklich höher, als es die Hirschberger Fußballer im Sommer erwartet hatten. Das gibt Christian Feig unumwunden zu. „Nein, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir uns so schwer tun. Ich habe schließlich vor der Saison Platz fünf als Ziel ausgegeben“, sagt der FSV-Trainer auf Nachfrage.

Doch die sportliche Realität ist eine andere: Drei Punkte, kein Sieg und zehn Punkte Rückstand auf den Vorletzten Ebersdorf. Möglich, davon ist Feig überzeugt, wäre viel mehr gewesen. Doch wie das nun einmal so ist, zählen im Fußball die nackten Ergebnisse und hier klaffen Aufwand und Ertrag deutlich auseinander.

Gegner gratulieren zu starker Leistung

„Ich glaube, fünfzig Prozent der Gegner haben uns zu unserer Leistung gratuliert und gesagt, dass wir die bessere Mannschaft waren“, berichtet der Aufstiegstrainer, der sein Team in der Relegation in die Kreisliga führte. So habe man etwa Remptendorf und Ebersdorf an die Wand gespielt, auch gegen Tanna lag der FSV vorn. Und was kam in diesen Spielen heraus? Null Punkte.

„Man merkt, dass wir eine junge Mannschaft sind, die sich eben nicht auch mal mit einem Punkt zufrieden gibt und dann in entscheidende Konter rennt“, so Feig, der dennoch von der Qualität seiner Elf überzeugt ist. „Außer vielleicht mit Orlatal und Ranis halten wir fußballerisch mit allen mit. Was fehlt ist die Erfahrung. Wir machen die entscheidenden Fehler im Kopf und lassen vorn zu viele Chancen liegen.“

Torjäger fehlt mit Kreuzbandriss

Letzteres dürfte auch mit dem Kreuzbandriss von Torjäger Steve Noack zusammenhängen, der bereits die komplette Saison fehlt. Zudem fiel mit Philipp Grabner ein weiterer Offensivmann phasenweise aus. Während Noack im Laufe der Rückrunde zurückkehren könnte, muss Grabner dauerhaft ersetzt werden, da er sich zum Jahreswechsel dem FC Höllental anschloss. Im Gegenzug verstärkt sich der FSV mit Michael Wirth, der vom SV Gräfenwarth kommt und das Umfeld als Spieler der ehemaligen SG Hirschberg/Blankenstein bereits bestens kennt.

Wie der Neuzugang träumt im Oberlandstadion aber längst keiner mehr von Rang fünf. Was zählt ist einzig und allein der Klassenerhalt. „Spielerisch traue ich der Mannschaft viel zu. Wenn wir den Bock umstoßen und endlich ein Spiel gewinnen, können wir auch eine Serie starten“, ist Christian Feig überzeugt.

Hoffen auf Schützenhilfe und das nötige Glück

Die Chancen für den Ligaverbleib schätzt der FSV-Coach auf 70 Prozent. „Aber nur, wenn es gut läuft. Dafür brauchen wir das nötige Glück und Schützenhilfe. Wenn man es realistisch sieht, sind wir der Abstiegskandidat Nummer eins.“

Am Montag geht es weiter mit dem VfB 09 Pößneck II

