Halbzeit: Karussell der Irrtümer

Bastian Daneyko über das Bäumchen-wechsel-dich-Spiel auf den Trainerbänken der Fußball-Bundesliga.

Frankfurt Zehnter, Wolfsburg Zwölfter, Gladbach Dreizehnter, Dortmund aus Pokal, Champions und Europa League sang- und klanglos ausgeschieden. Leipzig schmiss schon den Trainer raus, und selbst an Julian Nagelsmann kommt nach schlechteren Partien Kritik auf. Seit dem Bäumchen-wechsel-dich-Spiel auf der Trainerbank vor Saisonbeginn läuft es bei vielen Klubs nicht wie erhofft. Es stellt sich die Frage: Wie viel Macht sollten Trainer bekommen?

Was war das für ein absurder Trainer-Transfer-Sommer. Glasner ersetzt Hütter, Hütter ersetzt Rose, Rose ersetzt Terzic. Nebenbei wird Hansi Flick Bundestrainer und Bayern kauft Nagelsmann für 20 Millionen Euro. Der wiederum von Marsch ersetzt wurde, der wiederum bereits gefeuert ist. Dass im Fußball vieles im Argen liegt, ist nichts Neues. Immer moderner werden jedoch Ablösesummen für Trainer oder Sportdirektoren. Getreu dem Verein-XY-war-schon-immer-mein-Kindheitstraum-Schwur, dessen ungeschriebener Abzählreim insgeheim stets weitergeht mit: Wenn aber etwas Besseres kommt, bin ich weg.

Was bei Einzelspielern zumindest noch durch die erwirtschaftete Ablösesumme verkraftbar erscheint, wirkt bei Trainern äußerst suspekt. Denn der hat die Aufgabe, das Gesamtgefüge der Mannschaft zu koordinieren, den Austausch mit Sportdirektor und erweitertem Vereinsumfeld zu tätigen und bestenfalls als Identifikationsfigur für die Fans zu dienen. Ach ja, Punkte holen wäre auch nicht schlecht.

Trainer sind Psychologen, Seelsorger, harter Hund und Komiker in einem, stehen im Wind, wenn es schlecht läuft. Wie aber soll eine Identität zustande kommen und wie können die oftmals leeren Worthülsen noch für voll genommen werden, wenn die Möglichkeit besteht, dass der Coach beim nächsten Angebot geht? „Stand jetzt“ ist wohl das Synonym dafür. Fehlt nur der berühmte Kuss auf das Vereinswappen – das wird aber vermutlich von persönlichen Werbesponsoren verdeckt. Der Trainer als Eigenmarke und Selfmade-Konzern mit Gewinnmaximierung.

Betrachtet man die Ausbeute der Übungsleiter in den neuen Vereinen, so hat sich die Wechselei kaum gelohnt: Hütter (vormals 1,86 – jetzt unterirdische 1,22 Punkte) und Glasner (1,67 zu aktuell 1,39 Punkten) holen mit ihren neuen Mannschaften weniger Punkte als zuvor. Nur Rose liegt zurzeit mit 1,83 zu 1,61 Punkten im Schnitt besser als zuvor in Gladbach – hat aber nun eine Mannschaft unter sich, die mit knapp 580 Millionen Euro Marktwert mehr als doppelt so viel Wert ist wie die der Fohlen. Vergleicht man Rose zudem mit seinen beiden Vorgängern Lucien Favre (2,01 Punkte) und Edin Terzic (2,00 Punkte), so schneidet er deutlich schlechter ab.

Auch auf die Attraktivität der Bundesliga hat eine solche Rochade Auswirkungen. Während Dortmund im vergangenen Jahr noch den DFB-Pokal gewann und allen voran mit Weltklasse-Stürmer Erling Haaland zu beeindrucken wusste, ertönten bereits nach dem blamablen Ausscheiden gegen die zweitklassigen Glasgow Rangers in der Europa League Rose-raus-Rufe.

In Frankfurt beeindruckte in den vergangenen Jahren die mit Offensivfußball überzeugende Büffelherde. Innenverteidiger Hinteregger wirkte oftmals wie ein zweiter Stürmer im Hütter-System. Aktuell hat die Eintracht nur 33 Tore, was dem unteren Mittelfeld der Liga entspricht. Ob das Team das Achtelfinale der Europa League übersteht, ist fraglich. Und Gladbachs Ball- und Pressingansatz, der die Mannschaft in der letzten Saison noch bis ins Achtelfinale der Champions League geführt hatte, ist fast gänzlich verschwunden.

Wem also bringt diese Rochade etwas? Weder den Vereinen noch den Trainern, nicht den Spielern und erst recht nicht den Fans – die sind dem Fußball allerdings längst egal und bestrafen es ihrerseits damit, selbst die knappen Stadionkontingente nicht wahrzunehmen.

Die Vereine sollten sich zwingend von derlei Vertragskonstrukten ihres wichtigsten sportlichen Angestellten verabschieden. Notfalls muss eben Abstand von der vermeintlichen Wunschlösung genommen werden. Es hilft dem Fußball. Es hilft den Vereinen. Es hilft den Fans.