Halloween-Pleite: Gruselige Leistung des FC Eisenach

Der 31. Oktober steht mittlerweile auch hierzulande im Zeichen von Halloween. Für Fußball-Landesklässler FC Eisenach gab es im Heimspiel gegen die SG Borsch nichts Süßes, sondern reichlich Saures. Vor der Nacht der Geister und Untoten boten die Wartburgstädter eine leblose Vorstellung, verloren sang und klanglos mit 0:5 (0:2).

Zum tristen Auftritt des formschwachen FCE passte die trostlose Atmosphäre im Wartburgstadion: Am Freitag hatte der Vereinsvorstand eigentlich beschlossen, die Partie ohne Zuschauer auszutragen. Kurz vor Anpfiff wurden dann zwar die Stadiontore geöffnet, doch es verirrten sich nur etwas mehr als 30 Besucher im weiten Rund.

Den Gästen aus Borsch, bei denen nach mehrwöchiger Verletzungspause der Ex-Eisenacher Franz Strunz in der Anfangself stand, genügte unterm Strich eine durchschnittliche Leistung, um zweikampfschwache und harmlose Hausherren klar zu bezwingen. Anfangs konnten die Eisenacher das Geschehen noch offen halten. Ein Elfmeter, als Maximilian Seim umgesenst wurde, brachte den FCE in der 25. Minute auf die Verliererstraße. René Melzer verwandelte sicher. Borschs Torjäger zeichnete sich auch für die Tore zwei (43.) und drei (58.) verantwortlich, wobei sich Eisenachs Defensive jeweils zu schülerhaft anstellte. Fünf Minuten vor dem 0:3 hatte Omer Naser Kasim wegen wiederholtem Foulspiels Gelb-Rot gesehen. In Unterzahl konnten die Gastgeber ihre Gegenspieler erst recht nicht mehr in Angst und Schrecken versetzen. Borschs Torwartroutinier Schmelz wurde so gut wie gar nicht geprüft. Sein Gegenüber Leon Granzow - schon vor der Pause für den verletzten Dominik Werner gekommen - parierte in der 61. Minute einen Kopfball glänzend, doch den Abpraller versenkte Christian Schel zum 0:4. Im Verwaltungsmodus kontrollierte der Gast danach das Geschehen, ehe Strunz nach einem Eisenacher Ballverlust den Schlusspunkt setzte.

Für die Eisenacher war es im siebten Spiel die sechste Saisonniederlage. Das Team bleibt auf Rang vierzehn, muss aber fürchten, als Schlusslicht in die Punktspielpause zu gehen. Denn der Tabellen-15. Kaltennordeim (gegen Waltershausen) und Schlusslicht Goldlauter (gegen Steinbach-Hallenberg) spielen erst am Sonntag.