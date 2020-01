Handball-EM: Halbfinale sollte möglich sein

Zuversichtlich sind die Handballvereine der Region, was das Abschneiden der DHB-Auswahl bei der Europameisterschaft betrifft.

Christian Hoppe traut dem Team von Trainer Christian Prokop durchaus eine Medaille zu. „Er ist ein guter Trainer. Alle Seiten haben aus den zuletzt gemachten Fehlern gelernt. In den letzten Testspielen gegen Österreich und Island hat die Mannschaft gezeigt, was in ihr steckt“, so der Trainer von Thüringenligist HSV Ronneburg, der als ersten Knackpunkt das heutige Aufeinandertreffen mit Spanien sieht.

Auch die vielen verletzungsbedingten Absagen im Vorfeld könnten sich im Laufe des zweieinhalbwöchigen Turniers negativ bemerkbar machen.

Ähnlich beurteilt Rolf Häseler, Handball-Abteilungsleiter beim Post SV Gera die Lage. „Wenn wir die Hauptrunde schaffen, dann holen wir auch eine Medaille. Wie die Mannschaft die Ausfälle verkraftet hat und sich die jungen Leute entwickelt haben, das nötigt Respekt ab. Wenn Torwart Andreas Wolff zu Hochform aufläuft, dann ist das schon die halbe Miete.“

Eine EM-Reise hat der 66-Jährige nicht geplant. „Ich schaue mir die Spiele lieber im Fernsehen an. Da habe ich den Rundumblick. 10.000 oder 15.000 Zuschauer in der Halle – das ist mir in meinem Alter zu viel Trubel. Bei der Heim-WM 2007 habe ich das in Köln zweimal mitgemacht. Das brauche ich jetzt nicht mehr“, so Häseler

Wie beim HSV Ronneburg und beim Post SV Gera sind auch beim LSV Ziegelheim keine Public Viewing-Veranstaltungen während der Handball-EM geplant. Aber auch Ziegelheims Steffen Moritz traut den DHB-Handballern den Halbfinaleinzug zu. „Das liegt aber in erster Linie an der Auslosung. Dann ist aber Schluss. Frankreich und Dänemark sind zu stark. Da hätten die vielen Ausfälle nicht sein dürfen“, so Steffen Moritz.

In Altenburg hingegen wurde das Auftaktspiel gegen Holland (34:23) im Capitol-Kino live übertragen. Der Kreissportbund hatte zu seinem 25-jährigen Bestehen eingeladen und der Saal war voll. „Das war ein schönes Erlebnis. Zwar haben die Deutschen keine Glanzleistung abgeliefert. Aber man muss erst einmal in solch ein Turnier finden“, so Oliver Schörnig, der Trainer der Altenburger Aufbau-Männer, die zwischen den DHB-Partien gegen Spanien heute und gegen Lettland am Montag selbst wieder in die Thüringenliga-Punktspiele einsteigen.

„Unser Fokus liegt auf dem Sonntagsspiel daheim gegen den ThSV Eisenach. Wir einen guten Tag erwischen, um endlich mal wieder zu punkten“, verrät der Coach, dem keine Pläne bekannt sind, dass einer seiner Aufbau-Handballer ein Zwischenrundenspiel in Wien besuchen will. „Dann hätte derjenige sich jetzt schon vom Training abmelden müssen.“