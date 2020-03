Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Handball-Geisterspiel in der Normannsteinhalle

Noch gibt es (Stand Donnerstag 14.30 Uhr) in Eisenach und Umland keinen Corona-Fall, doch nun hat die weltweite Krise auch den Wartburgkreis erreicht. Am Donnerstag ordnete das Gesundheitsamt an, dass im Wartburgkreises sowie der Stadt Eisenach „Veranstaltungen, Vergnügungen und sonstige Ansammlungen mit mehr als 100 Teilnehmern“ nicht mehr stattfinden dürfen. Das gilt für Hallen ebenso wie für Freiluftveranstaltungen und bis zum 19. April.

Welche Konsequenzen hat dies für den regionalen Sport? Wie geplant bereitet sich Fußball-Landesklässler FC Eisenach aufs Heimspiel gegen die SG Steinach vor. „Wir haben in dem Falle Glück, dass wir ohnehin wenige Zuschauer haben“, sagte Vereinschef Daniel Rudloff. Zuletzt waren es nur 27 zahlende Besucher. Sollten mehr kommen, so dass mit den direkt Beteiligten (Spieler, Betreuer, Schiedsrichter) die 100 erreicht würden, „können wir eben nicht mehr als erlaubt reinlassen“, kündigt Rudloff an. Problematischer wird die Einhaltung einer Obergrenze bei frei zugänglichen Sportanlagen. Wie beim Mosbacher SV, der mit 167 Besuchern den höchsten Schnitt in der Kreisoberliga hat und am Sonntag den SV Westring Gotha empfängt.

In der Normannsteinhalle in Treffurt wird indes die Partie SG Schnellmannshausen gegen HBV Jena II zum ersten „Handball-Geisterspiel“ der Region. „Wir haben gewöhnlich deutlich mehr als 100 Zuschauer, wollen aber nicht auswählen und haben uns entschieden, vor leeren Rängen zu spielen“, erklärte SGS-Vereinschef Pascal Luhn. Mit Sorgen blickt er in die Zukunft, denn die Heimspiele sind für die SGS auch ein wirtschaftlicher Faktor. Zwei weitere sind bis zum 19. April noch geplant – ob die auch stattfinden werden, weiß zurzeit niemand – auch die beteiligten Vereine nicht.