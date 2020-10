Handball: Kampf ohne Lohn für den ThSV Eisenach

Wie entfesselt sprang Kristian Beciri über das Parkett. In Boxerpose mit abgewinkelten Armen forderte er, erst links, dann rechts, mit Vehemenz das Echo der Ränge. Es war kein Siegerjubel. Der Riese am Kreis hatte nur einen Siebenmeter erkämpft. Fünf Minuten vor Schluss, Eisenach lag gerade wieder mit einem Tor hinten.

Der sprichwörtliche Funke war zu diesem Zeitpunkt längst übergesprungen. Sekunden später rissen auch die 629 Zuschauer in der zumindest optisch gut gefüllten Werner-Aßmann-Halle die Arme nach oben. Ivan Snajder traf vom Punkt zum 25:25. Das Spiel, endgültig zur Nervenschlacht verdichtet, stand wieder auf Messers Schneide.

Gäste waren eine Spur abgeklärter, routinierter und entschlossener

Am Ende reichte es nicht für die aufopferungsvoll kämpfenden Eisenacher beim 27:29 (12:16) gegen den Liga-Mitfavoriten aus Nettelstedt. Die Gäste, stets eine Spur abgeklärter, routinierter, entschlossener, waren letztlich um diese beiden Treffer besser – weil sie die Schlussminuten zu einem Revival ihrer konzentrierten ersten Halbzeit gestalteten. Trotz Eisenachs Zwei-Tore-Führung (24:22/50.): Nettelstedt machte, sogar in Unterzahl, die Big Points. Ein Ballverlust, ein Stürmerfoul des ThSV – und das Pendel des Momentums, das die Blau-Weißen eben noch auf ihrer Seite wähnten, schlug endgültig zurück. „Fehler bei Überzahl werden besonders teuer“, ärgerte sich der erneut treffsichere Willy Weyhrauch (6/2).

Gegenseitiger Respekt war groß

Der gegenseitige Respekt war je­denfalls groß. „Es ist immer spannend, in Eisenach zu spielen“, sagte TuS-Trainer Emir Kurtagic, „aber wir haben die Ruhe bewahrt.“ Markus Krauthoff-Murfuni nahm aus den fraglos gutklassigen 60 Minuten „einige Dinge mit, an denen wir arbeiten können“. Trotz einer ersten Halbzeit, in der der ThSV nie richtig auf Tuchfühlung kam: „Ich werde keinem Menschen in dieser Mannschaft einen Vorwurf machen“, sagte Eisenachs Trainer.

Denn dafür hatten sich seine Männer nach der Pause mit der ganzen Kraft des blau-weißen Herzens zurückgekämpft. „Wir sind noch enger zusammengerückt“, resümierte Kapitän Alexander Saul, Eisenachs bester Werfer (8). Was blieb ihnen auch anderes übrig? An die individuelle Klasse der üppig bestückten Ostwestfalen reichten sie (noch) nicht ganz heran. Und nach Daniel Dickers früher dritter Zeitstrafe (22.) mussten die personell sowieso gehandicapten Gastgeber (ohne Kikanovic, Wöhler, Mürköster) 20 Minuten mit sieben Feldspielern auskommen, ehe der am Fuß verletzte Martin Potisk zumindest Aushilfsdienste auf dem Parkett versah.

Eine Stunde Doppelschicht für die anderen

Das hieß: Eine Stunde Doppelschicht für die anderen. Mit der Konsequenz, dass Kraft und Konzentration erlahmten. „Hätten wir nur einen gesunden Spieler mehr auf der Bank gehabt“, sinnierte An­te Tokic nach den heiklen Schlussminuten, in denen die Gäste Altstar Roman Becvar als frischen Joker ins finale Gefecht schicken konnten.

Als Ausrede wollte das keiner im Eisenacher Lager verstanden wissen. Eher als Erkenntnisgewinn. Der Saldo aus Stärken und Schwächen reichte, einen starken Gegner an die Grenze zu zwingen. Auch ohne augenblicklichen Lohn ein Kredit für die Zukunft.