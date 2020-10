Handball: Kantersieg für Thüringer HC in der „roten Zone“

Gegen sechs Uhr früh kehrten die THC-Handballerinnen am Sonntag aus Wien zurück. Im Gepäck ein erwarteter 39:24 (23:11)-Sieg im Hinspiel der 1. Qualifikationsrunde bei WAT Atzgersdorf, der das Rückspiel am kommenden Sonntag (14 Uhr) in Nordhausen zur Formsache macht.

Daheim ging es allerdings direkt vom Bus in die Quarantäne. „Wien gehört zur roten Zone. Deshalb werden wir nun am Montag, 8 Uhr, für das gesamte Team einen Corona-Test machen“, sagte Teammanager Maik Schenk. Sollte der im Labor des Bad Langensalzaer Hufeland-Klinikums für alle negativ ausfallen, steht am Abend der Trainingseinheit nichts im Wege. Wichtig, denn schließlich müssen die THC-Damen schon am Mittwoch wieder in der Bundesliga in Oldenburg ran.

Cheftrainer Herbert Müller am Freitag zum zweiten Mal am Knie operiert

„Das ist übrigens auch rote Zone“, hat sich Schenk fast an die besondere Hygiene-Situation und die wöchentlichen Abstimmungen mit den Gesundheitsämtern in Erfurt und Mühlhausen gewöhnt.

Auf was man dabei alles achten muss, berichtete Trainer Helfried Müller. „Landestrainer Wolfgang Mosebach rief uns an. Unsere junge Torhüterin Laura Kuske dürfe zunächst nicht ins Internat des Sportgymnasium zurück. Sie hat deshalb bei Arwen Rühl übernachtet“, sagte Müller, der die Truppe auch in Wien wieder allein auf dem Parkett betreute. Sein Bruder, Cheftrainer Herbert Müller, war noch am Freitag zum zweiten Mal am Knie operiert worden. Dabei war ein erneut beschädigtes Band wieder „befestigt“ worden. Müller verfolgte das Spiel vom Krankenhausbett aus. „Zur unmittelbaren Spielvorbereitung war Herbert schon wieder zugeschaltet“, so Helfried Müller. Mitte dieser Woche dürfte Herbert Müller dann das Helios-Klinikum in Erfurt wohl wieder verlassen können.

Nach 18 Minuten stand es schon 16:6

Das Spiel bei der jungen Truppe von Atzgersdorf nahm den erwarteten Verlauf. Nach 18 Minuten stand es schon 16:6. Vor allem Keeperin Petra Blazek, selbst Österreicherin, glänzte mit tollen Paraden. Nach dem 23:11 zur Pause schlichen sich ein paar Fehler ins Spiel der Thüringerinnen ein. Doch am Ende stand ein glasklares 39:24.

„Das war eine runde Sache. Wir haben schnell für klare Verhältnisse gesorgt und ich konnte Spielerinnen wie Jerabkova, Huber, Scheffknecht oder Kündig wie geplant Pausen geben“, sagte Helfried Müller. Dafür kamen Schmelzer oder Rühl zu mehr Einsatzzeiten. Ein bisschen nervös präsentierte sich die 19 Jahre alte Klara Schlegel beim Spiel gegen ihre Kolleginnen aus dem Junioren-Nationalteam Österreichs, so Trainer Müller. Der fordert nun Konzentration und den nächsten Sieg gegen Oldenburg.