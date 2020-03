Handball: Kein Vereinsoberhaupt beim HSV Ronneburg

Handball-Thüringenligist HSV Ronneburg verfügt ab sofort über keinen Präsidenten mehr. Nachdem Leif Pöhnitzsch, der das Amt seit 2011 bekleidet, schon vor vier Jahren angekündigt hatte, nicht mehr kandidieren zu wollen, sich aber noch zweimal überreden ließ, machte er diesmal ernst.

„Als Schatzmeister habe ich mich nochmals aufstellen lassen. Vizepräsident ist erneut Mirko Bengs. Somit verfügt der Verein satzungsgemäß über ein zweiköpfiges Präsidium“, sagt Leif Pöhnitzsch, der sich sehr darüber ärgert, dass in Ronneburg niemand bereit ist, Verantwortung für den Handball zu übernehmen.

„Uns fehlt auch ein Jugendkoordinator sowie die Beisitzer, um die Arbeit auf mehr Schultern verteilen zu können“, hadert der Ex-Präsident, der mit seiner Nicht-mehr-Kandidatur einen Prozess in Gang setzen will, der die Lethargie im Umfeld überwinden soll. „Alle Gespräche sind bisher im Sande verlaufen. Niemand hat sich beworben. Die Bereitschaft, sich für den Verein zu engagieren, ist spürbar zurückgegangen“, weiß Leif Pöhnitzsch, der Slogans wie „Zukunft nur zusammen“ in der Realität nicht umgesetzt sieht.

Die Ansprüche in Ronneburg sind hoch. Aber die angekündigten Abgänge von Mirko Alexy und Christopher Stölzner zum Saisonende zum Liga-Rivalen nach Hermsdorf haben schmerzlich gezeigt, dass das Ende der „goldenen Generation“, die 2017 noch den Thüringer Landesmeistertitel holte, immer näher rückt. „Trotzdem wollen wir auch in der neuen Saison für die Thüringenliga melden. Wir hatten auch darüber diskutiert, nach 25 Jahren die höchste THV-Spielklasse erhobenen Hauptes zu verlassen, wohl wissend dass eine Rückkehr dann fast unmöglich ist“, erzählt Leif Pöhnitzsch. Doch das wollte die deutliche Mehrheit der Mitglieder nicht.

In Gesprächen ist man mit diversen Verstärkungen, kann aber finanziell mit der Konkurrenz nicht mithalten. „Deshalb kommen fünf, sechs oder gar sieben Ausländer für uns nicht in Frage. Solche finanziellen Abenteuer wollen wir nicht. Da aber auch im Nachwuchs eine Lücke klafft, es derzeit keine A-Jugend gibt, fehlt der kurzfristige Nachschub für den Männerbereich“, hat Leif Pöhnitzsch ausgemacht, der sich aber sicher ist, dass es den HSV Ronneburg auch in Zukunft geben wird.

In welcher Spielklasse, das entscheiden auch die Mitglieder des 160 Personen-Vereins mit ihrem persönlichen Engagement für den Handball-Sport in der einstigen Bergarbeiterstadt.