Handball-Nachwuchs des ThSV Eisenach in Sachsen gefordert

Eisenach Nach Aue und Dresden reisen die Eisenacher Talente. Einige Spieler sind doppelt im Einsatz.

Im Pokal des Mitteldeutschen Handballverbandes reisen die A- und B-Jugendlichen des ThSV Eisenach am zweiten Adventssonntag nach Sachsen. Die NSG EHV/NH/Buteo ist um 13 Uhr in Aue-Lößnitz Gastgeber im A-Jugend-Aufeinandertreffen, der HC Elbflorenz II um 17 Uhr in der Ballsportarena Dresden Gastgeber im B-Jugend-Duell. Aufgrund der angespannten Personalsituation steht für einige B-Jugendliche eine Doppelschicht an.

Für die Partie in Aue stehen aufgrund von Verletzungen (unter anderem Maarten Elwert und Felix Cürten) sowie Auslandsaufenthalt (Emil Starke) lediglich fünf A-Jugendliche bereit. Um spielfähig zu sein, werden B-Jugendliche dabei sein. Die Erzgebirger führen die Tabelle an, konnten im Hinspiel den ThSV mit 36:28 bezwingen. „Wir haben das Hinspiel lange offengehalten und wollen uns im Rückspiel steigern. Die Personalsituation ist nicht einfach, das versuchen wir mit Einsatz und Cleverness auszugleichen. Insbesondere in der Abwehr brauchen wir den Mut, ins Risiko zu gehen - dann kann es mit zwei Punkten klappen“, sagt ThSV-Coach Thomas Weber.

Nach dem Abpfiff geht es rasch zum B-Jugend-Duell mit dem HC Elbflorenz Dresden II. Das Hinspiel entschieden die ThSV-Talente mit 34:26. Das waren zugleich die einzigen Pluszähler bisher. Zwei weitere sollen nun hinzukommen.