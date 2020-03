Handball: Nichts für schwache Nerven in Nordhausen

Nach dem Schlusspfiff lagen sich die Nordhäuser Handballer in den Armen. Sie hatten den Tabellendritten Ilmenau in einer dramatischen Begegnung niedergerungen. Mit einem am Ende verdienten 21:20-Erfolg verkürzten die Nordhäuser den Abstand zu einem Nichtabstiegsplatz auf einen Zähler und fügten ihrer kleinen Serie den dritten Erfolg hinzu.

Auch an diesem Spieltag durfte es an Ausfällen bei den Nordhäusern nicht fehlen. Verzichten mussten sie diesmal auch auf Ricardo Seeger und Jonas Frenzel. Mit der SG Handball Ilmenau gab der Tabellendritte seine Visitenkarte in der Ballspielhalle ab. Da sich die Zuschauerränge bei Anpfiff reichlich gefüllt hatten, standen die Vorzeichen auf Sturm für einen guten Handballabend. Jedoch konnten die Akteure auf dem Parkett die Erwartungshaltung spielerisch nicht erfüllen. Sie sorgten mit einer beidseitig hohen Fehlerquote nur für die nötige Spannung auf den Rängen.

Thomas Riemekasten holte beim 4:3 die Führung. Zu diesem Zeitpunkt waren sieben Minuten gespielt und man merkte den Nordhäusern die Nervosität deutlich an. Die Gäste aus Ilmenau, ebenfalls sehr nervös, wirkten nicht wie ein Medaillenanwärter.

Bis zum 6:6 strapazierten die Akteure auf dem Parkett die Nerven auf den Rängen, ehe Marcel Effenberger-Kiel, zweimal Matthias Thiele und Riemekasten für einen beruhigenden 10:6-Vorsprung sorgten.

Außerdem steigerte sich Altmeister Sören Ahlert zwischen den Pfosten. In den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit häuften sich die Fehlwürfe. Mit einem Treffer von Thiele endeten die ersten 30 Minuten mit einem 14:10. Gut sah es aus für den Nordhäuser SV.

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie robuster. Vor allem die beiden Kreisläufer waren nicht zu beneiden. Einige Trikots überstanden die Beanspruchung nicht. Die Abwehrreihen gingen rigoros in ihren Aktionen zu Werke. Die Rolandstädter schienen die Partie in den Griff zu bekommen. Auch ein 14:13 in der 39. Spielminute brachte sie nicht aus der Fassung.

Eine Auszeit – und die Hausherren legten durch Effenberger-Kiel, Lukas Fehling und Riemekasten wieder zum 17:13 vor. Und wieder konnten sie den Vorsprung nicht halten. In der 48. Minute schlossen die Gäste mit dem Treffer zum 17:16 auf. Da merkte man, dass Ilmenau auch Kampf kann und oben in der Tabelle steht. Eigentlich schien die Begegnung beim 21:18 angesichts von gut vier Minuten Restspielzeit entschieden. Eigentlich.

Aber die NSV-Spieler verkrampften und leisteten sich einen Fehler nach dem anderen. Die Angst, einen sicher geglaubten Doppelpunktgewinn noch zu verschenken, war groß. Ilmenau wittere seine Chance und warf die letzten Reserven ins Spiel. Die Hallenuhr zeigte die Spielzeit von 57:37 an, als das nicht mehr Geglaubte eintrat. Die Gäste trafen zum 21:20. Als dann auch noch 50 Sekunden vor Schluss Finn Andrä auf die Bank geschickt wurde, war der Doppelpunktgewinn so gut wie weg. Aber auch Ilmenau zahlte dem Spiel am Ende mit einem Ballverlust Tribut.

Nordhausen, machte es diesen Sekunden aber nicht besser, verschenkte den Angriff und musste sich somit noch mal einen Angriff erwehren. Die Abwehr kämpfte 28 Sekunden verbissen. Ein Freiwurf, zwei Sekunden vor Abpfiff, ließ die Spannung auf der Tribüne auf das Äußerste ansteigen. Ilmenau warf, Nordhausen stand wie eine Wand – der Ball ging drüber. Nordhausen siegt 21:20 und beweist, dass es Abstiegskampf kann. Durch die gleichzeitige Niederlage von Werratal II verkürzten die Nordhäuser den Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz auf nunmehr einen Zähler.