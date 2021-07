Handball-Profis des ThSV Eisenach schnüren die Fußballschuhe

Eisenachs Zweitligahandballer in einem Fußballspiel: Das gab es bereits 2010, als das Team (von links Langhans, Hruby, Lilienfelds, Kaluzynski, Sklenak) in Gehaus zu Gast war.

Eckardtshausen. Zu Beginn der Saisonvorbereitung gehen die Eisenacher Handballer fremd . Am Samstag spielen die Wöhler, Weyhrauch und Co in Eckardtshausen Fußball.

Wer die Neuzugänge des ThSV Eisenach sehen möchte, der sollte am Samstag einen Ausflug nach Eckardtshausen unternehmen. Denn dort hat der Handball-Zweitbundesligist mit seinem Aufgebot der Saison 2021/2022 seinen ersten Auftritt – allerdings nicht in einem Handball-, sondern einem Fußballspiel. Um 17 Uhr erfolgt der Anstoß auf dem Platz der sogenannten Geißrainer. Eingefädelt hat den reizvollen Vergleich zwischen den Hobbykickern und den Handballprofis Unternehmer Andreas Gutsell, der Handballfan und Mitglied des SV Eckardtshausen ist.

Der Erlös der Begegnung wird in den Umbau des Vereinsheims des SV 49 investiert. Mit Corona-Testungen und Medizin-Checks hat der ThSV Eisenach am Mittwoch seine Saisonvorbereitung aufgenommen. Auf die Schützlinge von Markus Murfuni wartet in den kommenden Wochenende ein umfangreiches und sicher kräftezehrendes Programm. Da kommt so eine Einheit mit Spaßfaktor durchaus gelegen.

Neu im Kader des ThSV Eisenach stehen Linkshänder Male Donker (zuletzt TSV Hannover-Burgdorf), Kreisläufer Ruben Carlos Mota (TuS Vinnhorst), Rückraumspieler Fynn Hangstein (TBV Lemgo) und Torhüter Johannes Jepsen (TuS Nettelstedt-Lübbecke).