Handball-Zweitligist ThSV Eisenach installiert Jugendkoordinator

Handball-Zweitligist ThSV Eisenach installiert einen Jugendkoordinator. Aus dem Nachwuchstrainerstab des SC Magdeburg kommt Matthias Bäurer (37).

Mit dieser Personalentscheidung werde untermauert, so ThSV-Präsident Shpetim Alaj, wer die Nummer 1 des männlichen Handballs in Thüringen ist. Damit die B- und A-Jugend-Teams jeweils in der höchsten Spielklasse am Ball sind und um die Jugendarbeit handballerisch und organisatorisch weiterzuentwickeln, werde ein qualifizierter Trainerstab benötigt, fügt ThSV-Vorstandsmitglied Bernd Fichtner an.

Matthias Bäurer sei für diesen Trainerstab der richtige Mann, unterstreicht Shpetim Alaj. „Wir müssen die Struktur im Trainerbereich verbessern. Im leistungsorientierten Vereinssport ist qualitativ hohes Training nicht durch Ehrenamtlichkeit an sechs Tagen in der Woche abzusichern“, sagt ThSV-Vereinsgeschäftsführer Roberto Trautmann. Vorstandskollegin Dorothee Schwertfeger möchte zudem die Zusammenarbeit mit den Schulen ausbauen.

Matthias Bäurer ist aktuell Angestellter beim Landessportbund Sachsen-Anhalt, Trainer der C-Jugend des SC Magdeburg und der Landesauswahl des Jahrganges 2006 sowie zudem im Bereich Bezirksförderung tätig. „Ich suche bei einem Traditionsverein, ähnlich wie der SC Magdeburg, eine neue Herausforderung. Die Stimmung in Eisenach, selbst bei Nachwuchsspielen, empfand ich stets als genial. Ich freue mich, ab Sommer Teil dieses Vereins zu sein. Mit den Trainerkollegen beim ThSV Eisenach möchte ich den Nachwuchs weiter entwickeln, ihn in seiner Qualität näher an die großen Vereine in Mitteldeutschland heranzuführen“, sagt Bäurer.