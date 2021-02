THC büßt weiter an Boden ein - Handballerinnen unterliegen Blomberg

Blomberg. Der THC hat den vierten Bundesliga-Sieg in Serie verpasst. Bei HSG Blomberg-Lippe unterlag das Team von Trainer Herbert Müller am Freitagabend mit 29:31 (19:19).

Im Kampf um einen internationalen Startplatz für die kommende Spielzeit mussten die Handballerinnen des Thüringer HC am Freitag einen weiteren Rückschlag einstecken. Beim Tabellenvierten Blomberg-Lippe unterlagen die Thüringerinnen nach einem spannenden Treffen mit 29:31 (19:19).

Bis acht Minuten vor Schluss war das Team um Trainer Herbert Müller zumindest dran, um weiter zur Spitze aufschließen zu können. Nach dem 27:27 aber verlor der bis dahin Tabellenfünfte durch eigene Fehler in der Offensive und drei Gegentore in Folge entscheidend an Boden. Kurz vor Schluss konnten die Gäste durch Asli Iskits achtes Tor nur noch auf zwei Treffer verkürzen. Bei Blomberg warf Nele Franz (neun Tore) am besten.

Durch die siebte Niederlage steht der THC noch stärker unter Druck. Am Sonntag (15 Uhr) ist Oldenburg in der Salzahalle zu Gast.

