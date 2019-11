Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

27:28 gegen Porto - Kiel kassiert erste CL-Niederlage

Kiel.Die Handballer des THW Kiel haben die erste Niederlage in der Gruppenphase der Champions League kassiert. Drei Tage nach dem 25:26 in der Bundesliga bei den Rhein-Neckar Löwen verlor der deutsche Rekordmeister sein Heimspiel gegen den FC Porto mit 27:28 (14:13).

Rui Silva traf mit dem Abpfiff für die Portugiesen. Bester Werfer der "Zebras" war Harald Reinkind mit sechs Treffern. Für Porto war Victor Iturriza ebenfalls sechsmal erfolgreich. Mit jetzt 11:3 Punkten bleiben die Kieler aber Erster in der Gruppe B.

Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha hatte über die gesamte Spielzeit hinweg große Probleme. "Wir machen zu viele individuelle Fehler und kommen nicht ins Tempospiel", sagte Kiels Sportlicher Leiter Viktor Szilagyi in der Halbzeit bei Sky. In der zweiten Halbzeit blieben die Gastgeber fast neun Minuten lang ohne Tor.

Der Deutsche Djibril M'Bengue, der seit 2018 für den FC Porto spielt, sah in der 40. Minute nach einem Foul an THW-Regisseur Miha Zarabec die Rote Karte. Die Gäste hatten danach keinen Linkshänder mehr zur Verfügung, spielten aber couragiert weiter und feierten am Ende verdient den Überraschungssieg. Schon am Mittwoch steht für die "Zebras" das Rückspiel in Portugal auf dem Programm.