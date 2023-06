Handball Barcelona holt Platz drei in der Champions-League

Köln Rekordsieger FC Barcelona hat beim Final4-Turnier der Handball-Champions-League das Spiel um Platz drei gewonnen.

Rekordsieger FC Barcelona hat beim Final4-Turnier der Handball-Champions-League das Spiel um Platz drei gewonnen.

Der im Halbfinale vom SC Magdeburg entthronte Titelverteidiger siegte in Köln gegen Paris Saint-Germain mit 37:31 (22:13). Die Franzosen waren in der Vorschlussrunde am polnischen Meister Industria Kielce gescheitert.

In dem einseitigen Duell zwischen Barça und PSG war der Slowene Blaz Janc mit sieben Toren bester Werfer beim Sieger.