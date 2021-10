Handballerinnen des Thüringer HC stehen vor frühem Europapokal-Aus

Bad Langensalza. Der THC muss um den Einzug in die European League bangen. Die Thüringerinnen verloren am Sonntag das Hinspiel in der zweiten Qualifikationsrunde gegen Molde Elite mit 32:35.

Den Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC droht ein frühes Aus im europäischen Wettbewerb. In der zweiten Qualifikationsrunde zur European League verloren die Thüringerinnen am Sonntagnachmittag das Hinspiel gegen Molde HK mit 32:35 (16:19). Damit steht das Team von Trainer Herbert Müller im Rückspiel am kommenden Samstag (15 Uhr) in Molde unter großem Erfolgsdruck. Bei der verdienten Heimniederlage avancierte Asli Iskit mit acht Toren zur besten THC-Werferin.

Die Gastgeberinnen offenbarten in der Defensive von Beginn an enorme Probleme und fanden insbesondere gegen Mona Obaidli (zwölf Tore) und Thale Rushfeldt Deila (9) keinerlei Mittel. Dank ihrer beiden Rückraumspielerinnen setzten sich die Norwegerinnen Mitte der ersten Halbzeit auf 13:8 ab (19. Minute). Zwar bauten die Thüringerinnen offensiv ebenfalls einen guten Rhythmus auf, doch eine Wende deutete sich in dieser Partie zu keinem Zeitpunkt an, weil auch in der zweiten Hälfte die Erfolgserlebnisse in der Defensive zuverlässig ausblieben. Der höchste Rückstand war beim 26:33 (52.) erreicht. Am Ende verbesserte der THC seine Ausgangsposition zumindest noch ein wenig.

