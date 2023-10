Magdeburg mit Arbeitssieg - Flensburg erfolgreich

Magdeburg Hannover ist nah dran, aber Handball-Bundesligist Magdeburg bleibt zu Hause unbezwungen. Auch Flensburg und Göppingen können jubeln.

Champions-League-Sieger SC Magdeburg hat sich in der Handball-Bundesliga der Männer dank des sechsten Sieges in Serie in der Tabelle auf Platz zwei geschoben.

Das Team von Trainer Bennet Wiegert setzte sich zu Hause, angetrieben vom überragenden Regisseur Felix Claar und dem starken Keeper Nikola Portner, gegen die TSV Hannover-Burgdorf knapp mit 31:29 (13:14) durch. Die Bördeländer haben drei Punkte weniger als Spitzenreiter Füchse Berlin.

„Zwei hart erkämpfte Punkte für uns“, sagte Magdeburgs Christian O’Sullivan beim Streamingdienst Dyn. „Wir haben fünf, sechs Minuten besser gespielt als Hannover, und das hat heute gereicht.“ Omar Ingi Magnusson (7/5) und Claar (5) waren die erfolgreichsten SCM-Torschützen, bei Hannover war es Uladzislau Kulesh (6).

Flensburg klettert auf Rang vier

Die SG Flensburg-Handewitt ließ sich auch von zwei Roten Karten gegen Kapitän Johannes Golla (46.) sowie Mads Mensah Larsen (50.) nicht aus dem Konzept bringen und erkämpfte sich gegen Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten einen 32:28 (15:14)-Heimerfolg. Es war der fünfte Saisonsieg der Norddeutschen, die damit in der Tabelle auf Rang vier kletterten. Für den Vorletzten Balingen war es die sechste Niederlage der Spielzeit.

„Wir sind eine neue Mannschaft, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Das ist ein Prozess, das dauert lange“, sagte der Flensburger Emil Jakobsen bei Dyn. Spielmacher Jim Gottfridsson bemängelte vor allem die vielen vergebenen freien Chancen der Hausherren, die dennoch zu Hause verlustpunktfrei bleiben.

Derweil verlor der TBV Lemgo Lippe sein Heimspiel gegen Frisch Auf Göppingen mit 21:26 (9:12).