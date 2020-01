Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Niederlande bejubelt ersten EM-Sieg - Kroatien auf Kurs

Trondheim/Graz/Malmö. Deutschlands Gruppengegner Niederlande hat bei der Handball-EM den ersten Sieg gelandet.

Im Duell der Debütanten setzten sich die Niederländer in Trondheim gegen Lettland deutlich mit 32:24 (16:10) durch und erhielten sich nach der klaren Auftaktniederlage gegen die DHB-Auswahl zumindest eine Mini-Chance auf das Weiterkommen. Bester Werfer beim Sieger war Kay Smits mit sieben Toren.

In der Gruppe A feierte Kroatien in Graz beim 31:23 (15:10) gegen Weißrussland den zweiten Erfolg im zweiten Spiel und kann damit fast schon sicher für die Hauptrunde planen. Top-Werfer beim Sieger war Igor Karacic mit sechs Treffern. Ungarn startete in der Gruppe E mit einem knappen 26:25 (14:13) gegen Russland in die Endrunde.