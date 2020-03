Die Männer der SG Oberdorla / Görmar um Nico Ackermann (rechts) wollen sich am Samstag für die in Wutha erlittene Auswärtsniederlage revanchieren.

Oberdorla/Görmar. Samstag kommt es in der Halle in der Damaschkestraße in Mühlhausen zum Spitzenspiel mit Tabellenführer Wutha-Farnroda.

Handballer aus Oberdorla und Görmar fordern Spitzenreiter

„Wir schließen trotz der höheren Belastung einen Aufstieg in die Landesliga nicht aus. Im Gegenteil“, meint der Vorsitzende der VSG Oberdorla, Maik Schulz. Die VSG ist im Handball seit Jahren in einer Spielgemeinschaft mit den Männern aus Görmar unterwegs. Den Weg zu einem möglichen Aufstieg will die von Matthias Bachmann und Steffen Jagemann betreute Mannschaft am Samstagabend, 19 Uhr, mit einem Heimsieg gegen im Verbandsliga-Punktspiel gegen Spitzenreiter Wutha-Farnroda ebnen.

Beide Mannschaften weisen derzeit 14:4 Punkte auf. Die SG verlor in Wutha recht deutlich mit fünf Toren. Zu viele Fehler und zu wenig Durchschlagskraft machten damals ein Spiel auf Augenhöhe nur in der ersten Halbzeit möglich. Die zweite Saisonniederlage gab es gegen Goldbach.

Doch in den vergangenen Wochen zeigte die Truppe eine positive Entwicklung. Nicht zuletzt aufgrund guter Trainingsbeteiligung. Zudem gelang es immer besser, Nachwuchsspieler wie Konrad Golebniak, Maximilian Weiß und Jakob Raßloff zu integrieren, sagt Maik Schulz. Die Jugendlichen spielen sowohl in der A-Jugend, sollen aber auch an den Einsätzen in der ersten und zweiten Männermannschaft wachsen.