Thüringenliga-Handballer von Motor Arnstadt/Plaue erkämpfen in Altenburg ein 27:27

Da hat nicht viel gefehlt und Motor Arnstadt wäre bei Aufbau Altenburg sogar noch als Sieger vom Feld gegangen. Beim Stand von 27:27 hatte Aurel Bartsch vier Sekunden vor dem Ende noch die Chance mit einem freien Wurf nach einem Abpraller, den Siegtreffer zu markieren, scheiterte an Aufbau-Keeper Reinhardt.

„Das wäre es natürlich gewesen, aber auch so ist das Unentschieden für uns ein sensationeller Erfolg, wenn man alle Gegebenheiten einberechnet“, so Trainer Michael Hüttner. Die waren für das „gewinnbare Spiel“ nicht rosig, weil aus unterschiedlichsten Gründen nur sieben Feldspieler (!) auf das Protokoll fanden. Hüttner selbst war darunter, hätte aber selbst nur im äußersten Notfall eingreifen können. Daniel Heim wiederum hielt tapfer die letzten vier Minuten mit gebrochener Rippe und Schmerzen durch, weil kein Wechsler zur Verfügung stand. „Mit nur einem Mann mehr, hätten wir das Spiel gewonnen, es wird hoffentlich nicht unsere einzige Siegchance für diese Saison bleiben“, so Hüttner.

Offener Schlagabtausch

Heims 1:0-Führung folgte ein offener Schlagabtausch bis zum Schluss, in dem kein Team mit mehr als zwei Toren vorn lag. Mit 13:12 ging Altenburg in die Pause, führte letztmals in der 48. Minute (22:21), ehe Heim, Erb und Barthel erst ausglichen und mit dem 22:23 erstmals wieder in Führung zogen (51.).

Altenburg wurde immer nervöser, „weil sie uns einfach nicht in den Erschöpfungszustand bringen konnten“, wie Hüttner stolz anerkennt. Durchweg lagen die Arnstädter nun in Front, auch dank des starken Vincent Barthel, der da viermal nacheinander sein Team in Front brachte. Sechsmal glich Aufbau immer wieder aus. Mehr gelang ihnen nicht.

„Athletisch sind wir richtig gut drauf. Und da alle durchspielen mussten, hatte jeder seinen Matchplan, darin kann in solch einem Spiel auch eine Kraft liegen. Wir haben schlau gespielt und dem Gegner keine Chance gegeben uns tot zu rennen – sehr gut“, so Hüttner.

Guter Einstand von Arvid Rach

Einen guten Einstand feierte der 17-jährige Ilmenauer Arvid Rauch, der besonders defensiv agierte. Der oft gescholtene Daniel Heim war ein Musterbeispiel an Einsatz, nicht nur wegen seiner angebrochenen Rippe.

Für das Hermsdorf-Spiel am kommenden Sonnabend (19.30 Uhr) hofft der Motor-Coach auf mehr Personal. Fest steht schon, dass Matteo Schubert (17 Jahre) spielen kann. Seine Freigabe ist durch. Wieder gibt es 80 Karten für das Heimspiel, die Donnerstag von 16 bis 18 Uhr im Brennstoffhandel in der Friedrichstraße 5 verkauft werden.

Motor: Vogl, Föhr – Rauch (3), Bartsch (5), Barthel (6/2), Richter (2), Erb (6), D. Heim (5/2).