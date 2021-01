Handballverein Artern treibt Digitalisierung voran

Die Arterner bekommen Förderung bewilligt und schaffen neue Technik für Liveübertragung an.

Artern. Schon eine ganze Weile machen sie sich Gedanken. Wie kann es weitergehen? Wie lässt sich etwa das Spielgeschehen online für alle zugänglich machen? Diese Gedanken machen sich die Verantwortlichen um Vereinsvorsitzenden Stefan Saxe beim HV Artern bereits seit dem feststand, dass die Arterner Handballer aufgrund des Neubaus der Sporthalle am Königstuhl für einige Zeit in die Mehrzweckhalle in Bottendorf umziehen müssen.

Die Beschränkungen der Corona-Pandemie trieben dieses Projekt nun noch weiter voran Beim, bisher letzten Heimspiel der Frauen und Männer Ende Oktober erfolgte der erste Test. Beide Spiele wurden live und in Echtzeit, mit Ergebniseinblendung sowie Torschützen und Halbzeitanalyse ins Internet gestreamt. „Das war eine tolle Sache, alles hat auf Anhieb funktioniert und wir haben viel positive Resonanz erhalten“, so der Vereinsvorsitzende Saxe, der wie alle sehr glücklich über die gelungene Generalprobe ist. Die Technik dazu war zum großen Teil noch geliehen. „Hier war wie immer Verlass auf Real-Event-Musik sowie auf EP:Schmidt aus Artern, die uns bei dieser Premiere technisch unterstützt haben“, erklärt Saxe weiter.

Anlässlich der Corona-Pandemie gab es ein Förderprogramm der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt, wo Vereine genau für solche Vorhaben Fördermittel für die technische Ausrüstung beantragen konnten und so ihren Vereinsmitgliedern, Fans und Förderern Sportveranstaltungen online zugänglich machen zu können. Der HV Artern hat diese Möglichkeit genutzt und einen Antrag auf Förderung gestellt. Und dieser wurde auch bewilligt.

Im Dezember war es dann schließlich soweit und der HV90 durfte sich über neue Technik erfreuen. Neben einem leistungsstarken PC und einem Notebook, die für das Online-Streaming sowie für Auswertungen und Schulungen genutzt werden, gab es auch eine komplette Filmausrüstung und einen Beamer samt jeglichem Zubehör. „Mit unseren Partnern haben wir kompetente Hilfe, die uns bei der Zusammenstellung geholfen haben und die benötigte Technik sehr schnell besorgen konnten“, freute sich Saxe, der mit seinem Verein nun bestens aufgestellt ist. Wann die Saison fortgesetzt wird und die neue Ausrüstung zum Einsatz kommt, ist aktuell noch nicht bekannt.

Auf alle Fälle dürfen sich Fans und Freunde des Vereins, auch bei Zuschauerverbot in der Halle, wieder auf eine Übertragung im Internet freuen. Und alle Beteiligten brennen nicht nur darauf wieder spielen zu können, sondern auch den Fans außerhalb der Halle etwas bieten zu können und auch in dieser Hinsicht ihr Können unter Beweis zu stellen.