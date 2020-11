Jeden Donnerstag ist Harald Moritz nachmittags gegen halb vier in der Ziegelheimer Wieraturnhalle zu finden. Mit den Jüngsten des Ortes treibt er dann Sport, wenn sie aus dem Kindergarten kommen. Die Wieratalhalle ist ein ganz besonderer Ort, mit dem sich Harald Moritz sehr eng verbunden fühlt. Der Sportlehrer und Handballer hat hier ein wesentliches Stück Ortsgeschichte mitgeschrieben. Eine, mit gar landespolitischer Tragweite – als um die Landeszugehörigkeit ging.

Thüringen oder Sachsen?

„Das war der einzige Punkt, wo ich für Thüringen bin. Wenn wir uns für Sachsen entschieden hätten, Ziegelheim war ja komplett für Sachsen – es hatten hier ja 86 Prozent für Sachsen gestimmt --, aber ob wir eine Halle gekriegt hätten in Sachsen? – Da zweifle ich manchmal daran.“ Dem großen Projekt waren in Erfurt von Beginn an keine Steine in den Weg gelegt worden. Im Gegenteil. „Wir fanden mit dem damaligen Staatssekretär einen Partner, der uns sagte, ich traue euch das zu, dass ihr 400.000 D-Mark Eigenleistungen erbringt. Damit hatte er Recht, wir haben 600.000 D-Mark beigesteuert. Da war die Halle fertig und wurde 2001 eingeweiht.“

Lebendig war der Ort von Anfang an, Freizeitsportler und Weltklasseathleten aus Deutschland, Schweden oder Island gaben sich bald die Klinke in die Hand und verblüfften ihre Gastgeber wie der schwedische Meister Göteborg. „Das werde ich nie vergessen, die hatten ihre Kabine picobello sauber verlassen, als wenn niemand darin gewesen wäre. Das gibt es nie wieder. Und auf jeder Flasche stand die Nummer des Spielers drauf.“

Andere Weltklasseathleten waren schon zu DDR-Zeiten wie die DHfK-Frauen als Europapalsieger von 1967 zu Gast, schwärmt Harald Moritz noch heute. Und dabei kam auch manch Vorurteil zu Fall.

„Ja, der SC Magdeburg war hier mit Stefan Kretzschmar. Es kamen über 1000 Zuschauer, die standen förmlich übereinander. . . Und über Kretzschmar – ich kannte ja seinen Vater sehr gut – hab ich an dem Tag meine Meinung völlig geändert. Der hat sich mit jedem Kind fotografieren lassen und jedem Kind ein Autogramm gegeben“, war Harald Moritz beeindruckt.

Mit dem Ball konnte Harald Moritz schon seit frühester Kindheit umgehen. „Na ja, 1954 gab es ja noch kein Fernsehen, da waren wir nach der Schule immer draußen. Und im Sportunterricht gab es Gerätturnen. Bei 30 Kindern je einer einmal mit Hüft- und Umschwung – da war die Stunde rum.“

So war der Kontakt mit dem neuen Sportlehrer Gerhard Rothe damals an seiner Schule ein Glücksumstand. „Der führte Handball ein, ich war sofort begeistert. Wir haben sogar an Wettkämpfen teilgenommen, wurden bei den Kreismeisterschaften unter zwanzig Teams Dritter. Das war für mich der entscheidende Auslöser.“

Während Harald Moritz später bei Aufbau Altenburg und in Ziegelheim aktiv spielte – bis 2007 eine Nierentransplantation ein Stopp setzte –, hatte er auch schnell seine berufliche Laufbahn entdeckt. Und vom Sportlehrer lag die Trainerfunktion nahe. Das Erlernte in der Jugend führte er als Trainer später selber weiter mit seiner Mädchenmannschaft – mit Blick für Talente.

„Wir haben in der Woche dreimal trainiert, wurden dann auch Bezirksmeister in Leipzig. Und da war auch so’n kleines Mädchen, die hieß Petra Kahnt. Die kam aus Flemmingen, wo ich als Lehrer angefangen hatte. Sie hatte unheimliches Talent. Innerhalb von zwei Jahren schafften wir es zur DDR-Meisterschaftsendrunde und wurden 1965 Dritter. Da sind sie auf Petra aufmerksam geworden und sie wurde zum SC Leipzig delegiert.“

Petra Uhlig schafft es bis zur Weltspitze

Diese Petra Kahnt war unter ihrem Namen Uhlig – Rekordnationalspielerin mit drei Weltmeistertiteln und zwei Olympiamedaillen (Silber, Bronze) – unter den Fittichen eben jenes Peter Kretzschmar zur Weltklassespielerin geformt worden.

Und wieder trat Gerhard Rothe in Harald Moritz’ Leben. 1967 wechselte er nach Leipzig, dem Handballschwerpunkt in der DDR. Zudem wurde die Flemminger Schule geschlossen. „Da haben sie mich nach Ziegelheim geholt. Seitdem bin ich hier.“ Und seitdem hat fast jeder Ziegelheimer irgendwann einmal Handball gespielt.

Ziegelheim wuchs nach der Wende mit dem Aufstieg von der Kreisklasse bis zur Oberliga verbunden mit der Landesmeisterschaft zu einer Handballhochburg in Ostthüringen, war Gründungsmitglied der Mitteldeutschen Oberliga, nachdem der Verein im Jahr zuvor auf das Aufstiegsrecht in die Regionalliga verzichtet hatte.

„Reisen von tausend Kilometern bis nach Saarlouis, dann kaum Zuschauer, weil die Teams keiner kennt, das konnten und wollten wir nicht“, hat Harald Moritz um andere Lösungen gestritten. Und die Oberliga hat ihm Recht gegeben. „Sie ist ein Zuschauermagnet, auch wenn wir heute tiefer spielen.“

Talente sind bis heute in Ziegelheim gewachsen. David Heinig spielt mit Naumburg in der 3. Liga. Maximilian Amtsberg ist bei Delitzsch – all das ist Verdienst der nachwachsenden Generation, zu der auch Sohn Steffen gehört, der heute mit 44 Jahren noch immer beim LSV spielt.

Harald Moritz hängt all das nicht an die große Glocke. Er hat sich auf vielen Ebenen eingebracht. Das ist sein Leben. Bewegende Momente erlebte der heutige Jubilar zur Genüge. Und so wird an seinem heutigen 80. Geburtstag sicher manch Episode aufgewärmt, wie die Jahre als KSB-Vorsitzender, als der Kreis versuchte, in North Carolina Partnerschaftskontakte zu knüpfen.

Doch auf eins freut sich Harald Moritz ganz besonders. Auf seinen Donnerstagnachmittag mit den Kindergartenkindern. „Wir sind ganz gut besetzt. 16 Kinder sind das, wir üben schon auf hohem Niveau mit Gruppenarbeit. Also wenn die Stunde vorbei ist, sind sie kaputt“, erinnert er an Sportfeste mit Omas und Opas, die dann gegen die Enkel verloren. „Es wäre einfach schade, wenn die Halle einmal nicht mehr mit Leben erfüllt ist. Das ist für mich das Wichtigste.“