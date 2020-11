Premiere in der Westthüringer Kreisoberliga: Innerhalb der MDR-Aktion „Fans im Osten“ wurde erstmals ein Spiel aus der achten Liga live im Internet gestreamt und professionell kommentiert. Eisenacher Fans, die sich den Kick auf dem heimischen Sofa anschauten, sahen ihre Reserve dabei nur in der Statistenrolle.

Gastgeber SG VfB Vacha wirkte vor der Kamera wie beflügelt und feierte vor 230 Zuschauern ein 7:1-Schützenfest. Dabei begann Eisenach durchaus forsch, doch Husan Ba Haj verpasste nach einer Hereingabe (3.) und auch per Kopf (14./Latte) knapp die mögliche Führung. Vacha riss dann allmählich das Geschehen an sich und ging in der 19. Minute durch Martin Walter in Front. VfB-Kapitän und Initiator der Aktion Kevin Nube erhöhte mit einem Doppelschlag auf 3:0 (22./29. Foulelfmeter). Eisenachs Kapitän Guido Kehr hielt sein Team mit einem verwandelten Elfmeter im Spiel (45.).

Ein Aufbäumen der FCE-Zweiten blieb nach der Pause aus. Die mitgereisten Fans vermissten Kampf- und Teamgeist. Vacha dominierte beim ersten TV-Auftritt nun klar, erspielte sich Chancen über Chancen und traf noch viermal. Die Eisenacher Zweite ist in der Tabelle damit ganz unten angekommen. Und in der am Sonntag gezeigten Verfassung wird es sehr schwierig, von dort wieder weg zu kommen.