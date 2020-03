Harztor-Lauf in Niedersachswerfen: Die Organisatoren sind die wahren Ausdauersportler

Plötzlich ist alles anders. Ein Virus hat an der Uhr gedreht. 39 Tage vor dem Startschuss des siebten Harztor-Laufes müssen die Organisatoren auf die Corona-Krise reagieren. Sie verschieben das größte Sportereignis ihrer Gemeinde. Es rückt in die Ferne. Doch der neue Countdown beginnt sofort. Es sind wieder 172 Tage.

Eine Absage kommt nicht in Frage, zeigt sich Dirk Wackerhagen kämpferisch. Er ist der Vorsitzende des Harztor-Lauf-Vereins. Sein Vorstand führt nun viele Gespräche. Die Telefondrähte glühen. Eigentlich ist so ein Lauf-Termin in Stein gemeißelt, denn der Lauf-Kalender bestimmt die Saison der Volkssportler. Aber die Virus-Pandemie schafft es, dass dieser Fels im Nu zerbröselt. Der Verein redet mit Organisatoren anderer Läufe, mit seinen Dienstleistern, Lieferanten, Präsentatoren, Sponsoren. Dann steht der neue Termin: der 30. August.

Der Vereinschef bedauert die Umstände. Er weiß: Athleten, Helfer und Unterstützer müssen sich zeitlich völlig neu orientieren. „Wir werden aber alles tun, um diese Umstände so klein wie möglich zu halten“, sagt Wackerhagen. Der logistische Aufwand für den Verein ist enorm – aber auch alternativlos.

Doch Wackerhagen hat eine Truppe um sich, auf die er sich verlassen kann. Seit Jahren stemmt sie die Organisation eines Laufes, der immer beliebter wird und somit von Mal zu Mal wächst. Mehr als 900 Starter sind es inzwischen schon. Die Tausend ist nicht mehr weit. „Wenn wir diese Schallmauer durchbrechen, nehmen wir auch einen Marathon in unser Programm auf“, verspricht Vereins-Vizechef Dirk Daniel.

Die Königsdisziplin ist der Halbmarathon

Bisher besteht der Harztor-Lauf aus vier Strecken. Die Königsdisziplin ist der Halbmarathon von Sophienhof nach Niedersachswerfen. Anspruchsvoll sind auch die acht Kilometer, die am Sportplatz in Ilfeld starten und über die Lange Wand sowie die Sachswerfer Hard führen. Beim Rundkurs über fünf Kilometer muss das Teilnehmerfeld den Kirchberg bewältigen. Der flache 2-Kilometer-Jedermannslauf vervollständigt das Angebot. Kostenfreie Bustransfers ermöglichen die Startorte in der Ferne. Das Ziel ist immer der Parkplatz am Herkules-Markt in Niedersachswerfen. Aber der Platz ist nicht wiederzuerkennen. Er wird zum Festgelände. Allein das lässt nur erahnen, wie viel Arbeit hinter der Organisation steckt.

23 Mitglieder hat der Verein gegenwärtig. Ungezählt sind die vielen Helfer. Sie kommen aus der gesamten Gemeinde, stammen aus anderen Vereinen sowie aus den vier freiwilligen Feuerwehren. Sucht man einen Beweis dafür, dass Harztor zusammengewachsen ist, bei diesem Lauf findet man ihn. Bei aller historisch gewachsenen Rivalität zwischen Ilfeld und Niedersachswerfen: Für den Harztor-Lauf ziehen alle an einem Strang. Alle Verpflegungsstellen zu besetzen, ist nie ein Problem. Im Gegenteil: Nicht selten gewinnt man den Eindruck, als ob Wartelisten bestünden. Legendär sind die selbst gebackenen Kuchen der ukrainischen Altenpflegerinnen aus der Ilfelder Neanderklinik, die jedes Jahr am Ziel angeboten werden.

Am Anfang steht Andreas Wichmanns Idee

Der Vater des Laufes ist Andreas Wichmann. Es ist sieben Jahre her. Aus der Sicht des Athleten kennt der Sachswerfer viele Läufe. Da wächst der Wunsch, auch einmal ein solches Ereignis in seinem Heimatort auf die Beine zu stellen. Aus der Idee wird schon ein Jahr darauf Realität. Vor allem Wolfgang Heber gilt als ein weiterer emsiger Geburtshelfer. Aber selbst die damaligen Wegbereiter staunen, wie groß ihr Baby im Laufe der Zeit wird.

Längst ist Harztor als Volkslauf-Ereignis etabliert, findet stets Aufnahme in den Nordthüringer Laufcup. Die Streckenschilder werden nicht mehr kurzfristig angebracht, sondern sind fest installiert, weisen dauerhaft den Weg. Das ist mehr als ein Fingerzeig, dass der Lauf schon ein Kulturgut der Gemeinde ist.

Und der Marathon ist kein Hirngespinst. Es gibt bereits ernsthafte Gedanken zu möglichen Streckenverläufen. Perspektivisch wird wohl Neustadt ebenso vom Lauf erobert.

Knifflig ist auch schon die Gegenwart. Vor allem der Halbmarathon fordert den Verein stets heraus. Es ist viel Strecke, die man im Auge behalten muss. Mitten durch den Südharzer Wald. Ein Strecken-Team kümmert sich. Es sind Läufer, die sich als Tester hergeben. Muss irgendwo Hand angelegt werden, geschieht dies kurzfristig. Selbst wenn Brücken instand gesetzt werden müssen. Lauffreunde findet der Verein auch in jedem Harzklub-Zweigverein. Doch nicht nur Stock und Stein prägen die Arbeit des Strecken-Teams. Auch der Fahrplan der Harzquerbahn ist wichtig. Gegebenenfalls müssen Startzeiten angepasst werden.

Das Wetter ist ein hartnäckiger Widersacher. Jedes Sturmtief hinterlässt seine Spuren. Aber mit vereinten Kräften ist es bisher immer gelungen, alle Wege wieder passierbar zu machen. Die Zusammenarbeit mit dem Forst sei super, schwärmt Dirk Wackerhagen. Kein Problem ist unlösbar.

Und auch nach dem Lauf wird auf Ordnung geachtet. „Unseren Müll räumen wir immer weg“, versichert Wackerhagen.

Die letzten zwei Tage sind voller Adrenalin

Die heiße Phase beginnt stets zwei Tage vor dem Lauf. Der Verein und seine Helfer funktionieren wie ein Uhrwerk. Sie bauen Zielbereich und Festgelände auf, bereiten die Ausgaben der Startnummern vor, rüsten sich für die Nachmeldungen. „Unser Anspruch ist hoch“, sagt Dirk Daniel. Auch die Läuferbeutel sind immer exklusiv.

Auf das Geleistete ist der Verein stolz. Aber niemand wird selbstgefällig. „Wir sind selbstkritischer als das Läufer-Feedback“, unterstreicht Dirk Daniel. Und gibt es Hinweise von den Sportlern, reagieren die Organisatoren prompt. So ist der Startpunkt in Sophienhof ein wenig nachjustiert und der Anstieg an der Langen Wand etwas entschärft worden.

Stillstand gibt es nicht. An neuen Ideen mangelt es nie. Das Laufen mit Hunden ist zum vierten Mal im Angebot. Der Team-Wettbewerb erlebt seine dritte Auflage.

Schwierigkeiten bereitet es dem Verein nur, auch wirklich allen Helfern herzlichen Dank zu sagen. Deshalb hat man das Helferfest ins Leben gerufen. Stets zwei bis drei Wochen nach dem Lauf-Event steht es auf dem Programm. „Da lassen wir alles noch einmal in gemütlicher Runde Revue passieren“, erklärt Dirk Wackerhagen. Und spätestens da richtet sich der Blick auch schon wieder auf das nächste Jahr.

Anmeldungen sind online möglich unter www.harztorlauf.de. Anmeldeschluss ist in diesem Jahr der 23. August 2020, 23.59 Uhr. Bei Nichtteilnahme wird die bezahlte Startgebühr nicht erstattet, sondern gilt als Spende für den Harztor-Lauf-Verein. Die Startgebühren liegen zwischen 5 und 20 Euro.