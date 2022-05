Halbmarathon-Sieger Arwed Paul Meinert (Hochschule Nordhausen) an der Spitze des Feldes.

Harztorlauf in Niedersachswerfen: Toller Sport bei perfekter Organisation

Niedersachswerfen. Gastgeberverein realisiert wieder einmal einen großartigen Lauf-Tag mit Familienfest. Meinert und Kroll dominieren die beiden Hauptläufe.

Mario Pelzel ist Frühaufsteher und Ultraläufer. Der Halbmarathon zum 8. Harztorlauf passt gut in seinen Saisonaufbau. So macht sich der 55-Jährige auf den Weg, läuft an diesem Sonntagmorgen von Gudersleben nach Sophienhof. Das sind schon mal 20 Kilometer zum Aufwärmen. Er ist pünktlich zum Start des Hauptlaufes. Für die 22,3 Kilometer von Sophienhof nach Niedersachswerfen benötigt er dann noch einmal etwas mehr als zwei Stunden, kommt als 28. ins Ziel.

91 Frauen und Männer nehmen dieses Jahr die Königsdisziplin des Harztorlaufes in Angriff. Die Südharzer machen den Sieg unter sich aus. Arwed Paul Meinert von der Nordhäuser Hochschule gewinnt in einer Zeit von 1:29:59,4 h vor Hans-Peter Müller (1:33:48,3) vom Südharzer Laufladen und Marco Nebelung (1:37:47,9) vom LV Altstadt ‘98 Nordhausen. Die schnellste Frau ist Kerstin Bayer (1:50:12,4) aus Nordhausen.

Beim 8-Kilometer-Lauf von Ilfeld nach Niedersachswerfen triumphiert Chris Kroll (30:07,2 min) vom LTV Obereichsfeld. Die weiteren Podestplätze erkämpfen sich Jens Peter (31:01,1) vom LV Altstadt und Sebastian Hartmann (31:18,6) vom SC Hesserode. Als Gesamtvierte überquert die beste Frau die Ziellinie: Die Nordhäuserin Katja Konschak (33:50;8) beweist einmal mehr ihre Klasse. Zweitschnellste Frau ist das Nordhäuser U16-Lauftalent Lenka Krist (37:09,1).

Einen Sondershäuser Erfolg gibt es über fünf Kilometer. Lukas Günther vom SV Glückauf gewinnt vor Niklas Spannaus (Harztor) und Franz Stäter (Nordhäuser SV). Bei den Frauen meistert Elisabeth Scholz aus Dresden den Rundkurs am schnellsten.

Insgesamt 416 Sportler bewältigen die fünf verschiedenen Strecken des Harztorlaufes. Bei sommerlichem Wetter locken auch die Spiel- und Spaß-Angebote des Familienfestes zahlreiche Besucher auf das Gelände des Herkules-Marktes. Die Organisation ist perfekt, ebenso die Verpflegung der Läufer auf den anspruchsvollen Kursen und im Zielbereich. Die fleißigen Frauen und Männer des gastgebenden Harztorlaufvereins leisten eine großartige Arbeit.

Nach dem Albert-Kuntz-Lauf in Nordhausen und dem Kyffhäuser Berglauf in Bad Frankenhausen ist der Harztorlauf die dritte Station für den 12. Nordthüringer Volksbank-Laufcup. Zu diesem Pokalwettbewerb zählen anschließend noch der Vogelberglauf in Bleicherode (12. Juni), der Nordhäuser Citylauf (25. September), der Possenlauf (1. Oktober) und der Sondershäuser Stadtparklauf (15. Oktober).