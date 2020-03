Haubolds Freude über eine Football-Legende

Nein, noch knallen die Korken nicht. „Der Vertrag ist ja noch nicht unterschrieben“, sagt Markus Haubold. Der Trainer des Fußball-Kreisoberligisten Schöndorfer SV verfolgt gespannt das Geschehen um einen Wechsel, der die Sportwelt fasziniert. Tom Brady, der Quarterback der New England Patriots, soll künftig im Trikot der Tampa Bay Buccaneers auflaufen. „Rentner gehen eben nach Florida“, sagt Haubold und lacht.

Der Fußballtrainer hat eine besondere Beziehung zum Team von der Westküste des Sunshine-States, seit 2003 ist er Fan des American-Football-Teams aus Florida. Damals sei er noch zur Schule gegangen. „Was den Sport angeht, schaue ich schon immer über den Tellerrand hinaus, speziell was Mannschaftssportarten angeht“, erklärt der Fußballcoach. Vor nun schon 17 Jahren war der Football eher in einer Nische, versteckt im Nachtprogramm von Sat.1, wie Haubold sich erinnert, zu finden. „Ich habe damals den Super Bowl mit dem Videorekorder aufgenommen und mir das Spiel nach der Schule angeschaut. Tampa hat gewonnen. Das war mein Moment“, erzählt er. Seitdem gehört er zur Anhängerschaft – und dürfte daran eigentlich wenig Freude haben, war der Gewinn des Super Bowls anno 2003 doch der letzte große Erfolg des Teams. „Unsereins freut sich dann schon, wenn sie mal ein Spiel mehr gewinnen als im Jahr zuvor“, sagt er und lacht.

Nun aber könnte das ganz anders werden. „Tom Brady ist der Größte aller Zeiten“, sagt Haubold. Mit ihm als Quarterback eröffne sich Tampa Bay ganz neue Möglichkeiten. Die Offensive, so erklärt es Haubold, sei nun extrem stark besetzt, zumal in den einschlägigen Gruppen in den sozialen Netzwerken weitere Gerüchte gibt. „Vielleicht überredet er ja Rob Gronkowksi zu einem Comeback. Oder Antonio Brown kommt“, sagt Haubold. Die beiden seien zu gemeinsamen Zeiten bei den Patriots stets formidable Passempfänger für Brady gewesen. Die bald 43-jährige Legende werde aber noch andere Gründe gehabt haben, sich nach 20 Jahren aus Boston zu verabschieden und eine neue Herausforderung zu suchen. Freundin Gisele Bündchen wird das nasskalte Wetter in Neu-England satt gehabt haben, bemerkt Haubold und lacht. Im Ernst: „Ich denke, er wird in Tampa auch eine Rolle als spielender Offensivtrainer haben, wird Mitspracherecht bei den Spielzügen erhalten“, sagt der Weimarer. So viel Macht hätte er bei den Patriots nicht erhalten – Brady aber sei ein Typ, der die Herausforderung sucht. Dazu gehöre beispielsweise auch, dass es dann in 101 Jahren NFL-Geschichte noch nie ein Team geschafft hat, den Super Bowl vor heimischer Kulisse zu holen. Und 2021 steigt das große Finale in Tampa. „Brady will sich da noch einmal die Krone aufsetzen.“ Was jetzt schon sicher ist: In Weimar wird dann wieder eine große Super-Bowl-Party steigen. „Das machen wir inzwischen jedes Jahr. Allein aus unserem Fußballteam sind 20 Leute dabei“, sagt Haubold. Ja, die Kicker des Schöndorfer SV sind inzwischen genauso im Football-Fieber wie ihr Coach.

Den Football hierzulande verfolgt er auch, kennt beispielsweise den Trainer der Erfurter Indigos. „Mit dem Cheftrainer Steffen Willing habe ich zusammen Fußball gespielt“, erzählt Haubold. Er habe schon das eine oder andere Video gesehen und feststellen müssen, dass der hiesige Football sich zum amerikanischen Football in etwa so verhält wie Pferderennen mit Eseln. „Ohne das abwertend zu meinen. Aber es ist am Ende eben doch nicht das selbe“, sagt Haubold.