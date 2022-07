Havertz: «Es war eine verrückte Zeit für uns alle»

Mittelfeldspieler Kai Havertz geht in seine dritte Saison beim Londoner Premier-League-Club FC Chelsea.

London. Der deutsche Fußball-Nationalspieler Kai Havertz hofft nach den turbulenten Monaten beim FC Chelsea auf eine erfolgreiche neue Saison mit den Blues.

«Es wird hoffentlich ein ganz besonderes Jahr für uns», sagte der 23-jährige Havertz dem Online-Magazin «The Athletic». «Wir sind eine besonders Gruppe. Das merken wir abseits vom Platz in der Kabine - und auf dem Platz.»

Der Wirbel um den FC Chelsea, der von der Regierung mit Sanktionen belegt und dann von seinem russischen Ex-Inhaber Roman Abramowitsch an ein US-Konsortium verkauft wurde, habe das Team zusammenrücken lassen. «Es war eine verrückte Zeit für uns alle», sagte Havertz. «Es gab so viele Veränderungen im Verein, die für uns alle seltsam waren, aber wir haben es überstanden. Wir haben uns in unterschiedlichen und schwierigen Situationen kennengelernt, und haben das gemeinsam durchgemacht. Das hat uns geholfen.»

Havertz, der vor einem Jahr das Siegtor im Champions-League-Finale für die Blues erzielt hatte, äußerte sich zudem hocherfreut über das ihm entgegen gebrachte Vertrauen von Chelsea-Coach Thomas Tuchel. «Es ist immer gut für einen Stürmer und für mich genauso», sagte der Ex-Leverkusener. «Ich bin immer noch jung. Ich brauche dieses Vertrauen vom Trainer.». In der kommenden Saison wolle er allerdings noch seine Konstanz verbessern, sagte Havertz. «Konstanz ist eine wichtige Sache und ich will versuchen daran zu arbeiten.»

© dpa-infocom, dpa:220719-99-77376/3 (dpa)