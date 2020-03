Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

HBV Jena: Entscheidung in allerletzter Sekunde

Die Partie war zu Ende – zumindest gefühlt. Exakt eine Sekunde an Spielzeit mussten die Handballer aus Jena und Köthen am Sonntag in der Mitteldeutschen Oberliga noch absolvieren. Und eigentlich hatten sich alle schon mit einem Unentschieden abgefunden, lautete der Spielstand in jenem Moment doch 25:25. Kurz vor dem Abpfiff der Begegnung, der vorletzten Sekunde, konnte Chris Hoffmann für die Gäste aus Sachsen-Anhalt noch den Ausgleich erzielen. Freude auf der einen Seite, Enttäuschung auf der anderen, der HBV-Seite. Wieder kein Sieg für das Team von Sergio Casanova, dessen Abstieg damit endgültig besiegelt gewesen wäre.

Doch manchmal kann einem strauchelnden Verein auch die unverhältnismäßige Motivation eines gegnerischen Akteurs in die Karten spielen. Denn obwohl die Partie gefühlt zu Ende war, hinderte eben Chris Hoffmann HBV-Torhüter Damian Kowalczyk daran, den Ball aus dem Tor zu holen. Der Kreisläufer hielt den Keeper am Bein fest – und deshalb bekam die „Gang von der Saale“ in der 60. Spielminute noch einen Sieben-Meter zugesprochen, den Marcel Popa, der insgesamt neun Tore erzielte, verwandelte.

„Wir hatten Glück, denn in der einen Sekunde, die uns noch blieb, hätten wir nichts mehr ausrichten können. Das war ein Geschenk für uns“, resümierte Sergio Casanova, der damit auf das forsche Agieren von Hoffmann verwies. Nichtsdestotrotz, er sei stolz auf seine Spieler, da sie den Kampf angenommen hätten. „Sie haben Charakter gezeigt“, lobte der Trainer und Manager. Dank einer stabilen Abwehr und einer guten Torhüterleistung habe man im zweiten Akt immer wieder die Führung übernehmen können, musste erst kurz vor Ultimo den Ausgleich über sich ergehen lassen.

Rechnerisch – und mit etwas Schützenhilfe – ist jedoch noch alles möglich für den HBV Jena 90 in Sachen Ligaverbleib, auch wenn der direkte Konkurrent Oebisfelde am Wochenende siegen konnte. Der Rückstand auf den Nachbarn im Keller beträgt nun drei Punkte, auf Aschersleben (Tabellenplatz 12) sind es indes vier. Was jedoch noch nicht geklärt ist, ist die Frage, wie viele Teams am Ende absteigen müssen. Laut Casanova habe es den Anschein, dass lediglich zwei Teams sich aus der Liga verabschieden müssen, es könnten aber auch drei sein. So oder so, für den HBV Jena 90 geht der Überlebenskampf in der Mitteldeutschen Oberliga am kommenden Spieltag weiter.

Dann wird es aber ungemein schwerer, schließlich muss man nach Delitzsch reisen, die derzeit Tabellenplatz zwei innehaben.