HBV-Trainer Daniel Hellwig: „Ich will ihnen die ersten zwei Minuspunkte der Saison zuführen“

Jena Die Jenaer Handballer empfangen am kommenden Oberliga-Spieltag Ligaprimus Mühlhausen. Trainer Hellwig kennt das Team und verfolgt ein konkretes Ziel.

Spricht man Daniel Hellwig auf den kommenden Gegner seines Teams an, muss man nicht lange auf eine Reaktion warten – umgehend kredenzt der Trainer des HBV Jena 90 eine Handvoll Namen: Markus Lentzko, Björn Harder, Moritz Rahn oder die Gebrüder Fick, Felix und Konstantin.

Bei besagten Namen wiederum handelt es sich um die zentralen Akteure in den Reihen des VfB TM Mühlhausen 09, der am Samstagabend ab 20 Uhr im Sportkomplex Lobeda-West auf die „Gang von der Saale“ treffen wird. Die Handballer aus der Müntzerstadt schlagen jedoch als Ligaprimus auf, was der Begegnung in der Thüringer Oberliga durchaus eine pikante Note verleiht.

„Dass sie ganz oben stehen, überrascht mich nicht“

„Dass sie ganz oben stehen, überrascht mich nicht; dass sie aber noch keinen einzigen Punkt abtreten mussten, erstaunt mich schon ein wenig“, sagt Daniel Hellwig. Der Jenaer Trainer betont jedoch auch, dass Mühlhausen zweifelsohne eines jener Teams sei, das seit Jahren das Handball-Geschehen im Freistaat entscheidend mitpräge – naturgemäß seien dabei eine Handvoll VfB-Akteure federführend. Akteure wie beispielsweise Felix und Konstantin Fick, die laut Hellwig der Dreh- und Angelpunkt des Teams sind.

Zu den beiden Brüdern, die am Kreis (Felix) und im Rückraum (Konstantin) ihr Handball-Tagwerk verrichten, gesellt sich noch Markus Lentzko (vormals Bergmann), der laut Daniel Hellwig über das Potential verfügt, eine Partie zu entscheiden. „Er spielt auf der halblinken Position – und von dort kann er alles machen: Er kann aus dem Rückraum werfen, kann ins Eins-gegen-eins gehen oder mit dem Außenspieler oder dem Kreisläufer agieren.“

Und auch wenn Lentzko mit seinen nunmehr 31 Jahren nicht mehr der Jüngste sei, würde er für das Spiel der Nordthüringer immer noch essenziell sein – die Zahlen würden dergleichen eindrucksvoll bestätigen. „Begegnungen, in denen er nicht dabei war, haben sie nicht so deutlich gewonnen. Mit ihm bekommt das Mühlhäuser-Spiel eine ganz andere Qualität, gerade mit Blick auf den Rückraum.“

Doch damit nicht genug der illustren VfB-Akteure: Mit Björn Harder und Moritz Rahn verfüge der Tabellenführer auch noch über zwei äußerst abgezockte Linksaußen. „Sie sind zum einen sehr konterstark, zum anderen auch sehr sicher auf ihrer Position beim Abschluss“, gibt Daniel Hellwig zu bedenken, der auch darauf verweist, dass man damit rechnen müsse, dass die Gäste mit zwei Kreisläufern auflaufen.

„Wenn man Meister wird und dann nicht aufsteigt, finde ich das für den Thüringer Handball einfach nur schade“

Jenseits des bevorstehenden Ligaspiels gibt es jedoch noch etwas anderes, was Daniel Hellwig über das Team aus Mühlhausen zu sagen hat. Etwas, mit dem er hadert: „Wenn man Meister wird und dann nicht aufsteigt, finde ich das für den Thüringer Handball einfach nur schade – das ist meine ehrliche Meinung. Ich habe das den Mühlhäuser Spielern auch schon vor geraumer Zeit zu verstehen gegeben“, sagt der Trainer. Mit seinen Worten spielt er auf die Saison 2016/17 an, in der die Nordthüringer zwar Meister wurden, von ihrem Aufstiegsrecht aber nicht Gebrauch machten - sehr zum Ärger des HBV Jena 90.

Und was erwartet er von seiner Mannschaft, die vergangene Woche in der Fremde gegen den HSV Weimar mit 34:39 verlor? „Ich hoffe, dass die Jungs einfach konzentrierter agieren als vor ein paar Tagen.“

Mit Blick auf die Rollenverteilung am Samstag legt sich der HBV-Coach indes fest: Für ihn sei Mühlhausen zweifelsohne der Favorit. „Doch ich will ihnen die ersten zwei Minuspunkte der Saison zuführen. Ich will das Spiel schlicht und ergreifend gewinnen“, sagt Daniel Hellwig entschlossen.