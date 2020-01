Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Heile hängt noch ein Jahr dran“ – Vertragsverlängerungen beim SV Hermsdorf.

Es ging direkt wieder los. Bereits am 2. Januar, also am vergangenen Donnerstag, mussten die Handballer des SV Hermsdorf wieder in der Werner-Seelenbinder-Halle in eben Hermsdorf einrücken. Coach Mario Kühne hatte gebeten - und zwar zu einer Athletikeinheit.

Die Stimmung sei derzeit sehr gut bei den Handballern aus der Thüringenliga, berichtet der Trainer, der mit seinen Mannen derzeit auf Platz zwei der Tabelle rangiert. „Die Spieler sind sehr fokussiert. Sie arbeiten hart und diszipliniert. Die Trainingsbeteiligung ist während der vergangenen Tage sehr gut gewesen, waren doch 16 Spieler dabei“, führte Kühne weiter aus. Bei den Trainingseinheiten ist nun auch wieder Martin Vulic mit von der Partie, der vor dem Jahreswechsel noch wegen eines Kapselrisses im Fuß pausieren musste. Weiterhin fehlen werden in den Reihen der Handballer aus dem Saale-Holzland-Kreis indes Sebastian Hammer und auch Stefan Riedel, die sich beide noch mit Verletzungen herumplagen.

Am Sonnabend nun reist Kühne mit seinem Team gen Wartburgkreis, wo sie vom SV Behringen/Sonneborn (Anpfiff: 17 Uhr) empfangen werden. Der Gastgeber rangiert derzeit auf Tabellenplatz neun, was jedoch laut Kühne kein Grund sei, den Gegner zu unterschätzen. „Wir haben uns während der vergangenen beiden Spielzeiten dort nicht mir Ruhm bekleckert, konnten nicht einmal siegen, sondern mussten uns mit ein Remis und einer Niederlage zufrieden geben“, gibt Kühne zu bedenken. Außerdem, auch darauf verweist der Trainer, müsse man in Behringen genau wie in Goldbach ohne Harz auskommen – doch das wollte Kühne gar nicht erst weiter zum Thema machen. „Wir fahren mit viel Respekt nach Behringen, wollen aber auf jeden Fall siegen, damit wir mit ausreichend Selbstvertrauen dann Sonneberg empfangen können.“

Leider wird besagtes Heimspiel nicht schon am kommenden Wochenende ausgetragen, sondern erst am 1. Februar. Ein Umstand, mit dem Kühne sichtlich hadert, schließlich sei es so recht schwierig, einen passablen Rhythmus zu finden.

Erfreulicher als die Eigenheiten der Ansetzungen in der Thüringenliga sei indes der Umstand, dass Kapitän Maximilian Remde, Hannes Rudolph, Martin Ehm, Oleksandr Petrov und auch Jan Heilwagen bereits ihre Verträge für die kommende Saison unterschrieben haben. Beim Letzterem kann sich Kühne auf Nachfragen einen Kommentar nicht verkneifen: „Ja, Heile hängt noch ein Jahr dran“, sagte Mario Kühne mit vernehmbarer Freude.