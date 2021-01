Heiligenstädter Hartmann: "Es ist hart, nicht auf den Platz zu können"

Christian Hartmann wartet sehnsüchtig auf die Fortsetzung des aktiven Fußballs. "Es ist ganz hart, nicht auf den Sportplatz zum Spielen und Trainieren zu können", sagt der 42-Jährige, der seit dem vergangenen Sommer erstmalig als Trainer im Jugendbereich beim SC Heiligenstadt eingestiegen ist, zuvor jahrelang erfolgreich Damenteams trainierte.

Mit seinem langjährigen Trainerkollegen Andreas Hartmann - beide sind nicht verwandt miteinander - übernahm der gebürtige Dingelstädter die Verantwortung für die D-Junioren, ist für den jüngeren Jahrgang in der Verbandsliga zuständig, während sein Namenskollege mit dem älteren in der Talente-Liga unterwegs ist.

"Andreas war zuletzt sehr erfolgreich als Jugendtrainer beim SV Dingelstädt tätig", erklärt der gelernte Maurer, der nach einer längeren Bundeswehrzeit aktuell bei einem Unternehmen in der Medizinbranche beschäftigt ist. Andreas Hartmann hatte das Bestreben, höherklassig mit seinem Nachwuchs zu spielen und wechselte daher zum Heiligenstädter Traditionsverein.

Gute Voraussetzungen

In der Kreisstadt finden die Hartmänner gute Voraussetzung mit dem modernisierten Gesundbrunnenstadion, zwei unterschiedliche Kunstrasenplätze sowie Ausweichplätze am Stelzenberg und im Ortsteil Kalteneber vor. "Auch haben wir mit dem Coaching Eye ein Video-Analyse-System, mit dem wir Training und Spiele auf dem großen Kunstrasenplatz aufzeichnen und auswerten können", erklärt Christian Hartmann.

"Wir tauschen uns ständig aus", sagt der Familienvater und lobt die Zusammenarbeit mit seinem Namensvetter. Zu seinem Bedauern machte die Coronakrise einen Strich durch seine Pläne mit den D-Junioren, ließ neben drei Punktspielen gegen die Unstrut Tigers aus Bad Langensalza, Eintracht Sondershausen und Union Mühlhausen nur mehrere Trainingseinheiten zu. "In den Pflichtspielen mussten wir noch etwas Lehrgeld zahlen, da meine jungen Spieler für den Sprung von der Kreis- auf die Verbandsebene noch Zeit brauchen", bemerkt der engagierte Trainer.

Hausaufgaben für seine Jungs

Allerfrühestens im April erwartet Christian Hartmann eine Fortsetzung der fußballerischen Aktivitäten. Momentan gibt er seinen zehn- bis zwölfjährigen Schützlinge kleine Übungen in der Wohnung, individuelles Laufen sowie Training-Videos an die Hand. "Es ist für sie schon bitter, kaum an die frische Luft zu kommen und keinen Kontakt untereinander zu haben", berichtet der Übungsleiter und befürchtet, dass sie daheim zu bequem werden könnten.

Zudem macht er sich Gedanken, wie es mit der Saison 2020/2021 weitergehen soll und das Spieljahr 2021/2022 aussehen wird. "Aber die Gesundheit hat absolute Priorität, müssen wir alle Corona-Maßnahmen akzeptieren", betont Christian Hartmann.

Seine ersten Schritte als Ausbilder im Jugendfußball machte der Heiligenstädter bei der Ferienschule United Soccer Camp aus Leipzig, wirkte einige Male bei deren Auftritte im Eichsfeld mit. Zudem wirkt er noch als Co-Trainer bei der G-Junioren von Aufbau Heiligenstadt mit, bei der sein sechsjähriger Sohn mit großer Begeisterung hinter dem runden Leder herläuft. "Max ist voll auf das Kicken fixiert", sagt Christian Hartmann voller Stolz über seinen Filius.

Lange Laufbahn

Bereits seit 17 Jahren agiert der Familienvater als Trainer, begann beim TSV Büttstedt mit dem Coachen der Fußballdamen in der Landesklasse, unterstützt von Andreas Hartmann. Geholt hatte ihn Heimo Staufenbiel, der lange Jahre als Torjäger im Verein agierte. "Zudem spielten damals meine Cousinen Maria und Christin Rheinländer dort", sagt der Inhaber der B-Lizenz rückblickend.

Nach vier Jahren verließ das Trainerduo das Südeichsfeld und heuerte im weiblichen Nachwuchsbereich beim FSV Uder an. "Als dann der Trainer der ersten Damenmannschaft aus der Verbandsliga aufhörte, beorderte der Vorstand mich zum Nachfolger", erläutert Christian Hartmann. Es folgten neun überwiegend erfolgreiche Jahre an der Seitenlinie mit dem Gewinn der thüringischen Vizemeisterschaft als sportlicher Höhepunkt.

Gute Erinnerungen

Gern erinnert sich Christian Hartmann an Spielerinnen wie die Torjägerin Karina Wilhelm, Sarah Schach, Annika Menzel (geb. Rittmeier), Anna Bachmann und die erfahrene Sindy Drößler, bedauert immer noch den Rückzug der Uderaner aus dem Damenfußball vor knapp zwei Jahren. "Der Trend bei den kickenden Frauen verläuft sehr negativ, ziehen immer mehr Vereine ihre Teams aus dem Wettbewerb zurück", informiert der vielseitige Coach und nennt unter anderem fehlenden Nachwuchs sowie zu wenig kompetente Trainer und Übungsleiter als Hauptgründe. Dennoch hofft er, dass das Tal bald durchschritten wird und engagierte Trainer dem Frauenfußball zu neuer Blüte verhelfen.